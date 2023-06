Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: οριστική διακοπή, πρωταθλητές οι ερυθρόλευκοι

Ο αγώνας στο ΟΑΚΑ, διακόπηκε οριστικά μετά τα επεισόδια. Πρωταθλητής Ελλάδας στέφεται ο Ολυμπιακός.

Την οριστική διακοπή του τέταρτου τελικού της Α1 Ανδρών/Basket League στο ΟΑΚΑ, μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, αποφάσισαν οι διαιτητές της αναμέτρησης (Κορομηλάς, Παπαπέτρου, Θεονάς), με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν τη νίκη στα... χαρτιά και με το 3-1 στη σειρά να στέφονται πρωταθλητές Ελλάδας για δεύτερη διαδοχική σεζόν και 14η στην Ιστορία τους. Οι Πειραιώτες, μάλιστα, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη σεζόν με τρεις τίτλους (πρωτάθλημα Ελλάδας, Κύπελλο και Σούπερ Καπ) και ήταν φιναλίστ της Euroleague, πανηγύρισαν για δεύτερη φορά στην Ιστορία τους τίτλο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, μετά το 2016!

Στα 2:46 πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου στο Game 4 της σειράς των Τελικών της Α1 Ανδρών/Basket League στο ΟΑΚΑ και με τον Ολυμπιακό στο +28 (35-63), διεκόπη η αναμέτρηση με απόφαση των διαιτητών. Τα καπνογόνα που άναψαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων δημιούργησαν μία αποπνικτική ατμόσφαιρα, με τους «ερυθρόλευκους», που έγιναν και αποδέκτες... αντικειμένων, να αποχωρούν για τα αποδυτήρια μέχρι να καθαρίσει η ατμόσφαιρα.

Λίγα λεπτά αργότερα οι διαιτητές αποφάσισαν την εκκένωση του κλειστού για να συνεχιστεί ο αγώνας, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να γνωστοποιεί την απόφαση από τα μεγάφωνα.

Κατά την αποχώρηση του κόσμου, μερίδα οπαδών προχώρησε σε υλικές ζημιές, σπάζοντας και εκτοξεύοντας καθίσματα, ενώ άναψε κροτίδες και πυροσβεστήρες, εξέλιξη που οδήγησε και τους παίκτες του «τριφυλλιού» στα αποδυτήρια. Στις 23:40, με το τραπέζι της γραμματείας σπασμένο και περίπου 100 οπαδούς του Παναθηναϊκού να αρνούνται να αποχωρήσουν, η διαιτητική τριάδα αποφάσισε την οριστική διακοπή!

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 26-48, 35-63 στα 2:46 πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου

