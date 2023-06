Κοινωνία

Πανελλαδικές - ΕΠΑΛ: Τελευταία ημέρα των Εξετάσεων

“Αυλαία” των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ. Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων.

Ολοκληρώνουν σήμερα τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, με την εξέταση και των τελευταίων μαθημάτων ειδικότητας.

Σειρά θα έχουν από αύριο Σάββατο, οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα, Παρασκευή 16 Ιουνίου, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα εξής μαθήματα ειδικότητας:

Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού,

Κινητήρες Αεροσκαφών και

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Αύριο, Σάββατο 17 Ιουνίου, θα αρχίσουν οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων, με την εξέταση του μαθήματος των Αγγλικών.

