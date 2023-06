Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: που και πότε θα "χτυπήσουν" τα έντονα φαινόμενα

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, για βροχές, καταιγίδες, κεραυνοπτώσεις και χαλάζι

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 15-06-2023/1300 τοπική ώρα επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Ασταθείς αέριες μάζες από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια σε συνδυασμό με αβαθές χαμηλό κινούμενο από τις ακτές της Αφρικής προς το Αιγαίο θα προκαλέσουν επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας από σήμερα Παρασκευή (16-06-2023) έως και την Κυριακή (18-06-2023).

Βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανώς χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν σχεδόν το σύνολο της χώρας συμπεριλαμβανομένων και νησιωτικών περιοχών, ενώ τα έντονα φαινόμενα στα ηπειρωτικά θα εκδηλώνονται κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι περιοχές όπου προβλέπονται έντονα φαινόμενα είναι:

Σήμερα Παρασκευή (16-06-2023), η Ήπειρος, η δυτική και κεντρική Στερεά, η δυτική και κατά τόπους η κεντρική Μακεδονία, η δυτική Θεσσαλία, πιθανώς η βορειοδυτική Πελοπόννησος και κυρίως τις βραδινές ώρες τα νησιά του Ιονίου.

Το Σάββατο (17-06-2023), η κεντρική Μακεδονία (ειδικότερα η περιοχή της Χαλκιδικής), η ανατολική Μακεδονία , η Θράκη, η Θεσσαλία (συμπεριλαμβανομένων των Σποράδων), η Εύβοια, η κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης πρόσκαιρα της Αττικής), η βόρεια Πελοπόννησος, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις πρώτες πρωινές ώρες τα νησιά του Ιονίου.

Την Κυριακή (18-06-2023), τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τμήματα της Χαλκιδικής, της ανατολικής Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας.