Τροχαίο - Καναδάς: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο (εικόνες)

Πολύνεκρη τραγωδία σε αυτοκινητόδρομο του Καναδά, από σύγκρουση νταλίκας με λεωφορείο.

Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν χθες Πέμπτη όταν συγκρούστηκαν φορτηγό με ρυμουλκούμενο και μικρό λεωφορείο στον κεντρικό Καναδά, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Δέκα άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας», διευκρίνισε ο Ρομπ Χιλ, αξιωματικός της αστυνομίας στην επαρχία Μανιτόμπα, όπου έγινε το τροχαίο δυστύχημα.

Συνολικά, στο μικρό λεωφορείο επέβαιναν 25 άνθρωποι, «κυρίως ηλικιωμένοι», πρόσθεσε.

Το μικρό λεωφορείο ήταν ένα πολυμορφικό βαν μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση του Καναδά CBC.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στα βόρεια της πόλης Κάρμπερι, στο σημείο όπου διασταυρώνονται ο Διακαναδικός Αυτοκινητόδρομος με τον Αυτοκινητόδρομο 5.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Τζον Προύβεν, είπε στο κανάλι ότι είδε ένα όχημα να έχει βγει από τον δρόμο και να φλέγεται. Είδε επίσης μια νταλίκα, το μπροστινό μέρος της οποίας έμοιαζε καμένο.

Στο σημείο έσπευσαν τουλάχιστον 20 περιπολικά και οκτώ ασθενοφόρα.

