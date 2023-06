Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο: συνέχεια στις έρευνες, μεταφορά διασωθέντων και απολογίες των συλληφθέντων (εικόνες)

Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου. Ενώπιον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες ως διακινητές. "Μετακομίζουν" από την Καλαμάτα οι διασωθέντες. Τα σενάρια για τα αίτια βύθισης του αλιευτικού.

Στην εισαγγελία Καλαμάτας, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες, οδηγήθηκαν χθες τα εννέα άτομα που φέρονται ως οι διακινητές των δεκάδων μεταναστών με αλιευτικό σκάφος που βυθίστηκε σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Πύλου.

Κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που αφορά την παράνομη είσοδο μεταναστών, πρόκληση ναυαγίου και έκθεση ζωής σε κίνδυνο.

Οι κατηγορούμενοι, αιγυπτιακής υπηκοότητας (ηλικίας 26, 21, 40, 36, 32, 26, 22, 29 και 20 ετών), αποτελούσαν πλήρωμα του πλοίου και είχαν διακριτούς ρόλους στη μεταφορά των υπολοίπων.

Οι συλληφθέντες ζήτησαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Οχτώ από αυτούς κρατούνται στο αστυνομικό τμήματα Καλαμάτας, ενώ ο ένας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή όπου σημειώθηκε το ναυάγιο του αλιευτικού σκάφους με έως τώρα 78 νεκρούς και 104 διασώσεις.

Στο σημείο των ερευνών επιχειρούν μία φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού και τρία παραπλέοντα πλοία.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται το πρωί της Παρασκευής στην Μαλακάσα και στην δομή που υπάρχει εκεί, ώστε να διαβιούν σε καλύτερες συνθήκες σε σχέση με την αποθήκη στην Καλαμάτα, όπου διέμειναν έως τώρα.

Συγκινητικές στιγμές διαδραματίστηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας, όταν συγγενείς, με δάκρυα στα μάτια έμαθαν ότι οι αγαπημένοι τους έχουν διασωθεί από το ναυάγιο

Εν τω μεταξύ, φουντώνουν τα σενάρια για τα αίτια βύθισης του αλιευτικού, με βασικότερο να φαντάζει αυτό της μαζικής μετακίνησης επιβαινόντων από την μία πλευρά στην άλλη:

Εφιαλτικές είναι οι εκτιμήσεις για το πώς και πόσα άτομα είχαν στοιβαχτεί στο εξωτερικό κατάστρωμα και στους άλλους χώρους του αλιευτικού, με τους αριθμούς να μιλούν για αγνοούμενους που ο αριθμός τους μπορει να υπεβαίνει και τους 500:

Για τον πιθανό αριθμό των επιβαινόντων, μίλησε το πρωί της Παρασκευής, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού, Νικόλαος Αλεξίου και είπε χαρακτηριστικά: «Είναι 25 μέτρα το σκάφος. Είναι υπερβολικός ο αριθμός των 700 επιβαινόντων, έχουμε μαρτυρίες από διασωθέντες για 300 επιβάτες, για 400, για 500 και παραπάνω επιβάτες, είναι έως και διπλάσιος ο αριθμός στις μαρτυρίες. Σε κάθε περίπτωση είναι μεγάλος ο αριθμός των αγνοούμενων» αναφερόμενος σε εκτιμήσεις ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από 500 αγνοούμενοι απο το ναυάγιο στην Πύλο.

Με τη χώρα να ετοιμάζεται σε λίγες ημέρες για τι δεύτερες εκλογές, το ναυάγιο της Πύλου, αλλά και γενικά το μεταναστευτικό, είναι ζήτημα αντιπαραθέσεων στις πολιτικές δυνάμεις.

Για το ναυάγιο στην Πύλο, ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, ανέφερε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", αφήνοντας εμμέσως αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για το επεισόδιο με τον υπηρεσιακό Υπουργό Ευάγγελο Τουρνά, ότι «Ποτέ δεν πρόκειται να χρίσω τον εαυτό μου δικαστή, εισαγγελέα, ένορκο ή ντετέκτιβ. Δεν μπορώ να πω ότι έχει ευθύνες το Λιμενικό. Μπορεί να έχει, ελπίζω να μην έχει. Πρέπει να ερευνηθεί το θέμα».

Για το ζήτημα αυτό, συζήτησαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 οι Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Καραμέρος και Παύλος Σαράκης, υποψήφιοι βουλευτές της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Λύσης αντιστοίχως.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης τους βρέθηκε η διαχείριση του Μεταναστευτικού και των ροών παράτυπων μεταναστών, η στάση του Λιμενικού Σώματος ενώ το καράβι έπλεε στα διεθνή ύδατα, αλλά και η απόφαση κήρυξης τριήμερου εθνικού πένθους.

