Βόλος - Ενδοοικογενειακή βία: καταδίκη για άνδρα που απειλούσε σύζυγο, κόρη και πεθερά

Ο άνδρας απειλούσε την πρώην σύζυγό του ότι θα την σκοτώσει, θα την θάψει και θα την βρουν μέσα σε χαντάκι.

Καταδικάστηκε ερήμην από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 52χρονος, ο οποίος απειλούσε και τρομοκρατούσε στο ίδιο τους το σπίτι, τόσο την πρώην σύζυγό του και την ανήλικη κόρη τους, όσο και την πρώην πεθερά του.

Ο άνδρας απειλούσε την πρώην σύζυγό του ότι θα την σκοτώσει, θα την θάψει και θα την βρουν μέσα σε χαντάκι, συνελήφθη μετά από καταγγελία που έγινε το Σάββατο 10 Ιουνίου, κατηγορούνταν για ενδοοικογενειακή απειλή και εξύβριση κατά συρροή και ενώ ζήτησε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του, την Τετάρτη δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο.

Ο 52χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών και θα μείνει εκτός φυλακής μέχρι να γίνει η δίκη του στο Εφετείο, αν καταθέσει έφεση. Εφόσον καταδικαστεί και στο Εφετείο, θα καταλήξει στην φυλακή.

Στη δίκη μάρτυρας κατέθεσε φιλικό πρόσωπο του κατηγορούμενου, που είπε ότι ο 52χρονος έπρεπε να βρίσκεται στο πλευρό της μητέρας του που ασθενούσε και για τον λόγο αυτό δεν βρέθηκε στο Δικαστήριο.

Η πρώην σύζυγος δήλωσε πως ζήτησε διαζύγιο γιατί δεν άντεχε την βία, όπως δεν την αντέχει και η 14χρονη κόρη τους, που αρνείται να τον δει γι’ αυτό και εκείνος προκαλεί συνεχώς επεισόδια και απειλεί.

