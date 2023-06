Πολιτική

Ναυάγιο στην Πύλο - Αλεξίου: υπερβολική η εκτίμηση για 500 αγνοούμενους (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την στάση του Λιμενικού, τους λόγους για τους οποίους δεν υπήρξε ρυμούλκηση του αλιευτικού και τις μαρτυρίες για τον αριθμό των επιβαινόντων στο σκάφος.

«Είναι 25 μέτρα το σκάφος. Είναι υπερβολικός ο αριθμός των 700 επιβαινόντων, έχουμε μαρτυρίες από διασωθέντες για 300 επιβάτες, για 400, για 500 και παραπάνω επιβάτες, είναι έως και διπλάσιος ο αριθμός στις μαρτυρίες. Σε κάθε περίπτωση είναι μεγάλος ο αριθμός των αγνοούμενων», είπε το πρωί της Παρασκευής, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού, αναφερόμενος σε εκτιμήσεις ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από 500 αγνοούμενοι απο το ναυάγιο στην Πύλο.

Ο κ. Αλεξίου διέψευσε πληροφορίες ότι το σκάφος του Λιμενικού είχε δεθεί με σχοινί με το αλιευτικό, αλλά επιβαίνοντες στο ψαροκάικο έκοψαν το σχοινί, λέγοντας ότι κάποια στιγμή ρίχτηκε σχοινί προς το αλιευτικό, αλλά δεν υπήρξε βούληση απο εκείνη την πλευρά για να δεθούν μεταξύ τους τα δύο πλεούμενα.

Αποσαφήνισε ακόμη ότι βάσει διεθνών συνθηκών, το Λιμενικό δεν μπορούσε να παρέμβει «βιαίως» και να ρυμουλκήσει το σκάφος, από την στιγμή που δεν βρισκόταν σε «κατάσταση κινδύνου», βρισκόταν σε διεθνή ύδατα και όλοι οι επιβαίνοντες σε αυτό αρνούνταν την παροχή βοήθειας και δήλωναν ότι είχαν προορισμό την Ιταλία.

Επεσήμανε δε ότι πρώτιστος στόχος του Λιμενικού είναι η προστασία των ανθρώπινων ζωών και ότι εάν δεν υπήρχε η άμεση επέμβαση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, οι 104 διασωθέντες δεν θα ήταν σήμερα εν ζωή.

