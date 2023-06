Life

Γλυκά Νερά - Αναγνωστόπουλος: “Πολλές προτάσεις για “αξιόλογη” ταινία με την δολοφονία” βίντεο)

Τι είπε ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης για τις σκέψεις του καταδικασμένου συζυγοκτόνου, σε σχέση με την “βροχή προτάσεων” που έχει δεχθεί. Τι απαντά η διορισμένη δικηγόρος του συζυγοκτόνου για το Εφετείο.

Για τον συζυγοκτόνο των Γλυκών Νερών, ο οποίος δήλωσε παραίτηση από την έφεση που είχε ασκήσει στην πρωτόδικη απόφαση για την καταδίκη του, σχετικά με την δολοφονία της Κάρολαιν Κράουτς και του σκύλου της, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης.

Ο συνήγορος του, επίσης δήλωσε παραίτηση ενώπιον του Εφετείου, το οποίο ωστόσο έκρινε ότι δεν μπορεί να παύσει η δίκη, αλλά θα πρέπει να ολοκληρωθεί κανονικά, γι’ αυτό και διόρισε αυτεπαγγέλτως δύο συνηγόρους στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο και διέκοψε μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο κ. Παπαϊωαννίδης έκανε λόγο για «οξύμωρο σχήμα, που δημιουργεί πολλά κενά» και είπε ότι ο Μπάμπης Αναγωνστόπουλος «προφανώς δεν θα δεχτεί τους νέους συνηγόρους του, θα γίνει ερήμην του η διαδικασία και θα επικυρωθεί η πρωτόδικη απόφαση».

Επεσήμανε πάντως ότι εκείνος παραμένει ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου για όλες τις άλλες διαδικασίες και υποθέσεις του, πλην της δίκης στο Εφετείο.

Ο κ. Παπαϊωαννίδης είπε ακόμη ότι από την σύλληψη του συζυγοκτόνου και έπειτα, ακόμη και στην τελευταία περίοδο στο Εφετείο, υπήρξαν πολλές προτάσεις από την Ελλάδα και από το εξωτερικό για να υπάρξει δραματοποίηση της υπόθεσης των Γλυκών Νερών, σε ντοκιμαντέρ ή ταινία

«Όχι μια και δύο προτάσεις, από ελληνικά ή ξένα μέσα, σε επίπεδο Netflix, παραγωγών του εξωτερικού ή παραγωγών από την Ευρώπη. Φυσικά πρέπει να είναι με την συναίνεση του εντολέως μου, αν θέλουν να γίνει πραγματικά κάτι αξιόλογο. Εξέφρασαν επιθυμία για παραχώρηση δικαιωμάτων σε κάτι έτοιμο ή για να τους δοθούν πληροφορίες παραπάνω από αυτές που είναι γνωστές», όπως είπε ο δικηγόρος.

Αμέσως μετά μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Όλγα Γαροφαλάκη, η μία από τους διορισμένους δικηγόρους του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, η οποία είπε πως ακόμη δεν έχει λάβει την δικογραφία ούτε έχει επικοινωνήσει με τον συζυγοκτόνο για να γνωρίζει τις προθέσεις του σχετικά με την δίκη στο Εφετείο.

