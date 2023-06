Αθλητικά

ΑΕΚ: σοβαρός τραυματισμός για τον Φερνάντες

Επιβεναιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι για τον επιθετικό της Ένωσης.

Οι φόβοι για πολύ σοβαρό τραυματισμό του Πάολο Φερνάντες, δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν, καθώς οι εξετάσεις του Ισπανού επιθετικού της ΑΕΚ, έδειξαν ότι υπέστη ολική ρήξη Αχιλλείου τένοντα στο δεξί πόδι.

Κάτι που σημαίνει, ότι θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση στην Ισπανία, από χειρουργό της επιλογής του. Το χειρουργείο αναμένεται αργότερα σήμερα (16/6), ενώ το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ, θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους θεράποντες ιατρούς του 24χρονου άσου.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Πάολο Φερνάντες τραυματίσθηκε κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης, ενώ μετά την χειρουργική επέμβαση θ' ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας, που θα τον κρατήσει αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικών χώρων.

