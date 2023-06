Πολιτική

Εκλογές - ΠΑΣΟΚ: Νέο σποτ για τις 25 Ιουνίου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο είναι το κεντρικό μηνυμα στο νέο προεκλογικό σποτ του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.

-

Λίγες ημέρες μας χωριζουν από τις δέυτερες κάλπες των εκλογών στις 25 Ιουνίου και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, έδωσε στο φως της δημοσιότητας, το νέο προεκλογικό΄του σποτ.

Ο πρωταγωνιστής, Νίκος Ανδρουλάκης, απευθύνεται στους πολίτες και να αναφέρεται στη νέα πορεία που μπήκε το κίνημα μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου, ενώ ζητάει στήριξη ενόψει της 25ης Ιουνίου για «να κάνουμε μαζί την αλλαγή δυνατή».

«Το ΠΑΣΟΚ με τη δική σας στήριξη μπήκε σε μια νέα πορεία. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Με ανθρωπιά απέναντι στον κυνισμό. Με σιγουριά απέναντι στην αβεβαιότητα.Με ειλικρίνεια απέναντι στην αναξιοπιστία και την αλαζονεία. Θα αγωνιστούμε για αξιοκρατία, διαφάνεια, πρόοδο και κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό, σας το εγγυώμαι. Η πατρίδα μας έχει μεγάλες δυνατότητες. Στις 25 Ιουνίου δώστε μας τη δύναμη να κάνουμε μαζί την αλλαγή δυνατή», αναφέρει ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ναυάγιο στην Πύλο - Αλεξίου: υπερβολική η εκτίμηση για 500 αγνοούμενους (βίντεο)

NBA - Μάικλ Τζόρνταν: “χρυσάφι” για τα παπούτσια του (εικόνες)

Πάτρα: Θρίλερ με νεκρή γυναίκα - Ο 4χρονος γιός της ήταν δίπλα της για ώρες