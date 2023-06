Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: Το ναυάγιο στην Πύλο είναι ένας τεράστιος πόνος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξιτήριο έλαβε σήμερα ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του Πάπα Φραγκίσκου μετά τη νοσηλεία του.

-

Ο πάπας Φραγκίσκος πήρε σήμερα το πρωί εξιτήριο από το νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, όπου πριν μια εβδομάδα είχε υποβληθεί σε επέμβαση στο έντερο.

Ο ποντίφηκας βγήκε από το νοσοκομείο απ' την κεντρική πύλη, με αναπηρικό αμαξίδιο και αστειευόμενος, δήλωσε: "είμαι ακόμη ζωντανός".

Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους για το ναυάγιο ανοικτά της Πελοποννήσου, τόνισε: "πόνος, είναι ένας τεράστιος πόνος".

"Ο Πάπας είναι καλά, καλύτερα από πριν, και θα αναρρώσει στο μοναστήρι του Βατικανού στο οποίο διαμένει", δήλωσε ο χειρουργός Σέρτζιο Αλφιέρι, ο οποίος τον εγχείρισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ναυάγιο στην Πύλο - Αλεξίου: υπερβολική η εκτίμηση για 500 αγνοούμενους (βίντεο)

NBA - Μάικλ Τζόρνταν: “χρυσάφι” για τα παπούτσια του (εικόνες)

Πάτρα: Θρίλερ με νεκρή γυναίκα - Ο 4χρονος γιός της ήταν δίπλα της για ώρες