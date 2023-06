Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Τριήμερο με λάθη και παραποιήσεις (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

«Η Σελήνη μπαίνει στους Διδύμους, αλλά δέχεται μια άσχημη όψη με τον Κρόνο», είπε την Παρασκευή η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις για τα ζώδια, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η αστρολόγος συμπλήρωσε ότι αυτό φέρνει «λίγη μελαγχολία ή ότι η επικοινωνία δεν θα είναι τόσο καλή».

«Επειδή συμμετέχει ο Ποσειδώνας στην νέα Σελήνη, θα έχουμε πολλά λάθη, πολλές παραποιήσεις γεγονότων», ανέφερε η Λίτσα Πατέρα.

Σημείωσε ακόμη ότι «πολλά πράγματα δεν πηγαίνουν τόσο καλά, παρότι η Αφροδίτης μας κάνει να θέλουμε να βγούμε έξω και να χαρούμε»

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





