Συνταγές

Κολοκυθοκεφτέδες από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλοκαίρι "μυρίζει" και αυτή η συνταγή, που η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μας δείχνει βήμα - βήμα, στην εκπομπή "Το Πρωινό".

-

Μια άκρως καλοκαιρινή συνταγή για κολοκυθοκεφτέδες ετοίμασε την Παρασκευή και μας έδειξε βήμα - βήμα η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως λέει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, είναι μια εύκολη και παραδοσιακή συνταγή, που εκτός από το τηγάνι, μπορεί να γίνει και στον φούρνο χωρίς λάδι.

Υλικά

4 κολοκύθια μεγάλα

1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

3-4 φρέσκα κρεμμύδια ψιλοκομμένα

½ ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένο

½ ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

½ ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο

2 αυγά χτυπημένα

200 γραμ. φέτα σε τρίμματα

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

4 κ.σ γεμάτες αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση - Κολοκυθοκεφτέδες

Πρώτα πλένουμε τα κολοκύθια.

Τα τρίβουμε σε χοντρό τρίφτη και τα βάζουμε σε σουρωτήρι.

Πασπαλίζουμε με αλάτι και αφήνουμε να ιδρώσουν για 10 λεπτά για τους κολοκυθοκεφτέδες.

Στύβουμε καλά τα τριμμένα κολοκύθια με τα χέρια ή βάζοντάς τα σε μια πετσέτα.

Τη στρίβουμε να φύγουν τα υγρά.

Τα βάζουμε σε μπολ και προσθέτουμε το ξερό και το φρέσκο κρεμμύδι, άνηθο, δυόσμο, μαϊντανό, τα χτυπημένα αυγά και τη φέτα.

Συνεχίζουμε ρίχνοντας μπόλικο πιπέρι και αλάτι, μόνο αφού τα έχουμε δοκιμάσει πριν, μιας και αλατίσαμε στην αρχή και έχουμε προσθέσει και τη φέτα.

Ανακατεύουμε πολύ καλά με κουτάλι και λίγο-λίγο προσθέτουμε το αλεύρι, μέχρι να έχουμε έναν αραιό χυλό που γυρίζοντας πέφτει από το κουτάλι.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και αφού κάψει, ρίχνουμε κουταλιά-κουταλιά το μείγμα.

Τηγανίζουμε για περίπου 2 λεπτά από κάθε πλευρά.

Κάθε φορά που τους ρίχνουμε λίγους-λίγους στο ελαιόλαδο. Προσέχουμε να μην πέφτει η θερμοκρασία του λαδιού και ρουφάνε λάδι αντί να κάνουν κρούστα.

Τους αφήνουμε σε απορροφητικό χαρτί να στραγγίσουν και τους σερβίρουμε ζεστούς ή κρύους με ντιπ γιαουρτιού.

Κολοκυθοκεφτέδες φούρνου

Για να φτιάξεις κολοκυθοκεφτέδες φούρνου χωρίς καθόλου λάδι, πρέπει στο μείγμα να συμπληρώσεις αλεύρι ή φρυγανιά ώστε να σχηματιστεί ζύμη που πλάθεται.

Όταν φέρουμε το μείγμα στην πυκνότητα που πλάθεται, παίρνουμε μικρή ποσότητα όσο ένα καρύδι το πλάθουμε στρογγυλό και το πιέζουμε ανάμεσα στις παλάμες να γίνει πλακέ όπως οι νησιωτικοί κεφτέδες.

Τους πανάρουμε σε λίγη φρυγανιά ή καλαμποκάλευρο τους τινάζουμε να φύγει το περιττό και τους αραδιάζουμε σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί.

Ψήνουμε τους κολοκυθοκεφτέδες σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C στον αέρα στην μεσαία σχάρα. Όταν ροδίσουν μετά από περίπου 20’ τους βγάζουμε σε πιατέλα.

Οι κολοκυθοκεφτέδες χωρίς λάδι, γίνονται και στο air fryer με το παραπάνω τρόπο.

Σερβίρουμε τους κολοκυθοκεφτέδες φούρνου ζεστούς η κρύους με κλασικό τζατζίκι ή κρύα σάλτσα ντομάτας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - 63χρονος: Η ανήλικη με κάλεσε πρώτη και με “παγίδευσε” (βίντεο)

Γλυκά Νερά - Αναγνωστόπουλος: “Πολλές προτάσεις για “αξιόλογη” ταινία με την δολοφονία” βίντεο)

Κως: Μυστήριο με την εξαφάνιση 27χρονης (εικόνες)