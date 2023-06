Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - κοκαΐνη: νέες συλλήψεις για το πολυμελές κύκλωμα (εικόνες)

Δύο νέες συλλήψεις που συνδέονται με το πολυμελές κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης. Η σχέση του ενός συλληφθέντα με τον "εγκέφαλο".

Σε ειδική κρύπτη πίσω από εντοιχισμένη ντουλάπα, εντός επιχείρησης στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, εντόπισαν αστυνομικοί σκύλοι ποσότητα κοκαΐνης σχεδόν 6 κιλών, ναρκωτική ουσία, που σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνδέεται με το πολυμελές κύκλωμα, το οποίο εξαρθρώθηκε τον περασμένο Μάιο και βρίσκεται πίσω από τη μεταφορά δύο μεγάλων παρτίδων κοκαΐνης, 104 και 161 κιλών, αντιστοίχως, από τη Λατινική Αμερική, μέσα σε κοντέινερ με μπανάνες.

Για τη νέα ποσότητα κοκαΐνης, η Δίωξη Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης συνέλαβε τον 38χρονο γιο του φερόμενου ως «αρχηγού» του παραπάνω κυκλώματος, όπως επίσης μία 34χρονη. Ο πρώτος είχε συλληφθεί μαζί με τον 68χρονο γιατρό πατέρα του κι άλλα οκτώ πρόσωπα, κατά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στην αποκάλυψη του πρώτου φορτίου. Σε αντίθεση όμως με όλους τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, ο 38χρονος είχε αφεθεί ελεύθερος μετά την απολογία του στην ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης που ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ακολούθησε λίγες εβδομάδες αργότερα (στις αρχές του τρέχοντος μήνα) ο εντοπισμός του δεύτερου φορτίου που αποδόθηκε στο ίδιο κύκλωμα. Και τα δύο φορτία είχαν φθάσει στη Θεσσαλονίκη μέσω του λιμένα της πόλης. Κατόπιν αυτών, η ανακρίτρια -όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, έδωσε εντολή να διεξαχθεί έρευνα στην εταιρεία που βρίσκεται στον Εύοσμο, όπου εντοπίστηκε η νέα ποσότητα κοκαΐνης. Κατά πληροφορίες, η συγκεκριμένη εταιρεία νομίμως έχει ως αντικείμενο την εμπορία ειδών δώρων, αλλά οι διωκτικές Αρχές εκτιμούν ότι μέσω αυτής «κανονίζονταν» οι μεταφορές των ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τις επιτόπιες έρευνες εκτός από την κοκαΐνη (5 κιλά και 916 γραμμάρια), κατασχέθηκαν: ποσότητες ηρωίνης και αμφεταμίνης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ένα τυφέκιο, ένα κυνηγετικό όπλο και έντεκα φυσίγγια. Επιπλέον, εντοπίστηκαν πλήθος σφραγίδων δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών εταιρειών, κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας με αντίστοιχα σχετικά έγγραφα κυκλοφορίας, καθώς και πλήθος εγγράφων και πιστοποιητικών, η γνησιότητα των οποίων εξετάζεται.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

