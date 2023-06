Οικονομία

Θεσσαλονίκη: απάτη πολλών εκατομμυρίων με πρόσχημα αναπτυξιακά προγράμματα

Με ποιον τρόπο οι επιτήδιοι εξαπάτησαν επιχειρηματίες και απέσπασαν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Περίπου 2.000.000 ευρώ απέσπασαν από συνολικά 13 παθόντες δύο άτομα που συνελήφθησαν για απάτες σε βάρος επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών.

Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που ενέχεται σε πολυάριθμες περιπτώσεις εξαπάτησης επιχειρηματιών είχε ως αποτέλεσμα η επισταμένη έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης

Συνελήφθησαν δύο 64χρονοι ημεδαποί – ηγετικά μέλη της οργάνωσης, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος 48χρονου ημεδαπού συνεργού τους που αναζητείται, σχηματίσθηκε δικογραφία για κακουργηματική απάτη κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, απόπειρα απάτης, εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην ανωτέρω Υπηρεσία, οι προαναφερόμενοι από το 2013, προσέγγισαν συνολικά 13 επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, από τους οποίους απέσπασαν χρηματικά ποσά προκειμένου να τους βοηθήσουν να εντάξουν τις επιχειρήσεις τους σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Προκειμένου να γίνουν πιστευτοί, παρουσίαζαν εκτυπώσεις από δημόσια υπηρεσία στις οποίες εμφανιζόταν ως υπεύθυνος για τη διευθέτηση των υποθέσεών τους, ο 64χρονος κατηγορούμενος.

Η συνολική λεία που κατάφεραν και απέσπασαν από τους παθόντες ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 1.989.205 ευρώ, ενώ την 14-06-2023 επιχείρησαν να αποσπάσουν ακόμη 1.600 ευρώ, οπότε και συνελήφθησαν.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, γραφείο και όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος φακέλων με διάφορα έγγραφα (φορολογικά, τραπεζικά, τοπογραφικά), ψηφιακά αρχεία και έγγραφα, το χρηματικό ποσό των 1.400 ευρώ και ένα ρολόι μεγάλης αξίας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για εντοπισμό τυχών άλλων παθόντων.

Πηγή: thestival.gr

