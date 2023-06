Κόσμος

ΗΠΑ: εκτέλεση θανατοποινίτη μετά από 40 χρόνια

Η ποινή εκτελέστηκε 40 χρόνια αφού διέπραξε το είδεχθές έγκλημα.

Ένας Αμερικανός εκτελέστηκε χθες Πέμπτη στη Φλόριντα σχεδόν 40 χρόνια αφού σκότωσε δύο γυναίκες στις οποίες είχε επιτεθεί σεξουαλικά.

Ο 62χρονος Ντουέιν Όουεν έλαβε φονική ένεση και ο θάνατός του ανακοινώθηκε στις 18:14 (τοπική ώρα, 01:14 τα ξημερώματα της Παρασκευής ώρα Ελλάδας) στη φυλακή του Ράιφορντ στη Φλόριντα, ανακοίνωσε η Κέιλα ΜακΛάφλιν, εκπρόσωπος των σωφρονιστικών αρχών της πολιτείας.

Ο Όουεν είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο και τη σεξουαλική επίθεση εναντίον μίας γυναίκας στη Φλόριντα το 1984. Τα παιδιά του 38χρονου θύματος κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο και ανακάλυψαν το πτώμα την επομένη.

Στη διάρκεια της δίκης του ο Όουεν παραδέχθηκε τον φόνο καθώς και άλλες επιθέσεις. Καταδικάστηκε επίσης για τον βιασμό και τον φόνο με μαχαίρι μιας 14χρονης μπέιμπι- σίτερ την ίδια χρονιά.

Σε προσφυγή τους στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ οι δικηγόροι του Όουεν ζητούσαν να μην επιβληθεί η θανατική ποινή στον πελάτη τους επικαλούμενοι την ταραγμένη ψυχική του κατάσταση.

Ο Όουεν είναι ο 12ος καταδικασμένος σε θάνατο που έχει εκτελεστεί στις ΗΠΑ φέτος σε τέσσερις πολιτείες: το Τέξας, την Οκλαχόμα, το Μιζούρι και τη Φλόριντα.

