“Ζήσε αλλιώς”: Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και το σωστό ύψος του παιδιού

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Όσα πρέπει να ξέρουμε για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ο μαιευτήρας - γυναικολόγος αναπαραγωγής Ιωάννης Καλογήρου και η δερματολόγος - αφροδισιολόγος Βασιλική Μουσάτου καταρρίπτουν μύθους και αναδεικνύουν αλήθειες.

Πώς θα καταλάβουμε ότι το παιδί μας ψηλώνει σωστά, αλλά και σε ποιο ύψος μπορεί θα φτάσει; Τι είναι η πρώιμη ήβη και ποια είναι τα σημάδια που μας δείχνουν την ύπαρξή της; Η παιδοενδοκρινολόγος - παιδοδιαβητολόγος Σοφία Σακκά απαντά σε όλες τις ερωτήσεις μας.

Μπορούμε να γλιτώσουμε από την πρεσβυωπία; Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Ιωάννης Δατσέρης, εξηγεί όσα πρέπει να ξέρουμε.

Είναι τελικά καλύτερα τα βιολογικά προϊόντα; Ο διατροφολόγος Κωνσταντίνος Ξένος αναλύει το πόσο «φυσικά» και απαλλαγμένα από επιβαρυντικές ουσίες είναι τα βιολογικά προϊόντα.

Η Idra Kayne ανοίγει την καρδιά της στην Ιωάννα Παλιοσπύρου και της εξηγεί πώς απεγκλωβίστηκε από μία πολύχρονη κακοποιητική σχέση, καθώς και για τον ρατσισμό και το bullying που δέχτηκε όταν ήταν μικρή λόγω της καταγωγής της.

