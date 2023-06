Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο – πορεία στην Αθήνα: Δεκάδες συλλήψεις για τα επεισόδια

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ ομάδες ατόμων αποκοπήκαν από την πορεία και επιτέθηκαν με μολότοφ, πέτρες, μάρμαρα και γυάλινα μπουκάλια σε αστυνομικούς.

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ σχετικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες (15/6) στο κέντρο της Αθήνας κατά την διάρκεια πορείας διαμαρτυρίας που έκαναν διάφορες οργανώσεις και συλλογικότητες, για το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ομάδες ατόμων αποκοπήκαν από την πορεία και επιτέθηκαν με μολότοφ, πέτρες, μάρμαρα και γυάλινα μπουκάλια στους αστυνομικούς που βρίσκονταν επί της πλατείας Κολοκοτρώνη, στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Ασκληπιού, Σταδίου και Ομήρου, Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, Εδουάρδου Λω και Σταδίου και Πανεπιστημίου και Αμερικής.

Όπως επισημαίνεται στη ανακοίνωση οι αστυνομικές δυνάμεις για να αποκρούσουν τις επιθέσεις «πραγματοποίησαν περιορισμένη χρήση των αναγκαίων ενδεδειγμένων μέσων».

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην σύλληψη 21 ατόμων (εκ των οποίων 2 ανήλικοι) που συμμετείχαν στις επιθέσεις.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Συνελήφθησαν χθες (Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023), -21-άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, διατάραξη κοινής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απλές, επικίνδυνες και βαριές σωματικές βλάβες, εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας υπαλλήλων, απείθεια, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων, εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών και άλλων διατάξεων.

Ειδικότερα απογευματινές ώρες χθες, Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023, με πρωτοβουλία διάφορων Σωματείων, Οργανώσεων και Συλλογικοτήτων, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση ατόμων, στα Προπύλαια, με αφορμή το πολύνεκρο ναυάγιο στη θαλάσσια περιοχή της Πύλου και στη συνεχεία πραγματοποίησαν πορεία με κατεύθυνση προς την Πλατεία Συντάγματος.

Κατά τη διάρκεια της πορείας, ομάδες ατόμων που είχαν αποκοπεί από το κύριο σώμα αυτής ,έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις με ρίψεις πλήθους μολότοφ, πετρών, μαρμάρων, γυάλινων μπουκαλιών στις αστυνομικές δυνάμεις, που βρίσκονταν επί της πλατείας Κολοκοτρώνη, στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Ασκληπιού, Σταδίου και Ομήρου, Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, Εδουάρδου Λω και Σταδίου και Πανεπιστημίου και Αμερικής.

Οι αστυνομικές δυνάμεις για να αποκρούσουν τις επιθέσεις πραγματοποίησαν περιορισμένη χρήση των αναγκαίων ενδεδειγμένων μέσων.

Κατά τη διέλευση τους στην πλατεία Συντάγματος προκάλεσαν φθορές σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 21 συλλήψεις ατόμων που συμμετείχαν στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις.

Επιπρόσθετα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

1 κράνος

1 ζευγάρι γάντια

Περιλαίμιο μαύρου χρώματος

1 ζευγάρι γυαλιών κολύμβησης

Φούτερ μαύρου χρώματος

Την υπόθεση χειρίστηκε προανακριτικά η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

