Κόσμος

Ερντογάν: Ανοίξαμε την Αγία Σοφία μετά από 86 χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, μίλησε σε εγκαίνια τεμένους στην ασιατική πλευρά της Πόλης και επιτέθηκε στον Ιμάμογλου.

-

Μιλώντας σήμερα σε εγκαίνια τεμένους στην ασιατική πλευρά της Πόλης, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι «έχουμε αποκαταστήσει πολλά μνημεία που μας άφησαν οι πρόγονοι μας. Έχουμε ανοίξει το τζαμί της Αγίας Σοφίας για να ακουστεί ξανά η προσευχή μετά από 86 χρόνια. Εδώ και μερικά χρόνια, βλέπουμε μετά λύπης μας ότι η Κωνσταντινούπολη έχει εισέλθει και πάλι στην περίοδο του Φετρέτ σ.σ. πρόκειται για μία περίοδο έντονης αναταραχής που διήρκεσε από το 1402 έως το 1413 λόγω των αγώνων για τον θρόνο μεταξύ τεσσάρων από τους πέντε επιζώντες γιους του Οθωμανού ηγεμόνα Γιλντιρίμ Μπαγιαζίτ)όσον αφορά τις υπηρεσίες του δήμου. Σε 9 μήνες από τώρα, θα σώσουμε την Κωνσταντινούπολη από αυτή την περίοδο».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ακόμη, «αγαπάμε αυτή την πόλη, την κληρονομιά του Σουλτάνου Μωάμεθ του Πορθητή, με όλες τις συνοικίες της. Είμαστε ερωτευμένοι με αυτή την όμορφη πόλη. Δεν την αφήνουμε μόνο στα λόγια, όπως κάποιοι άλλοι. Υπηρετούμε όλους τους Κωνσταντινουπολίτες χωρίς καμία διάκριση».

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - 63χρονος: Η ανήλικη με κάλεσε πρώτη και με “παγίδευσε” (βίντεο)

Γλυκά Νερά - Αναγνωστόπουλος: “Πολλές προτάσεις για “αξιόλογη” ταινία με την δολοφονία” βίντεο)

Θεσσαλονίκη - κοκαΐνη: νέες συλλήψεις για το πολυμελές κύκλωμα (εικόνες)