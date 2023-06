Πολιτική

Ναυάγιο στην Πύλο – Αλεξίου: Ποτέ δεν προσδέθηκε το πλοίο για να ρυμουλκηθεί

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού δίνει απαντήσεις για τα ερωτήματα που προκαλούνται για τη στάση του Σώματος κατά το πολύνεκρο ναυάγιο στα ανοιχτά της Πύλου.

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού, Νίκος Αλεξίου, δίνοντας διευκρινήσεις για τον κάβο που καταγγέλλουν οι διασωθέντες ότι έδεσε το Λιμενικό, με αποτέλεσμα την ανατροπή και βύθιση του πλοίου.

«Από την πρώτη στιγμή είπαμε πως δεν έγινε καμία διαδικασία πρόσδεσης για ρυμούλκηση, αλλά προσέγγισε το Λιμενικό, για να μπορέσει να τους μεταπείσει και να τους βοηθήσει.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, δέθηκαν με έναν μικρό κάβο, ο οποίος όταν οι μετανάστες είπαν ότι δεν δέχονται καμία συνδρομή, έλυσαν τον κάβο», σημείωσε ο Νίκος Αλεξίου, ξεκαθαρίζοντας ότι, «δεν προσδέθηκε ποτέ το πλοίο για να ρυμουλκηθεί».

Ερωτηθείς γιατί μέχρι σήμερα δεν ειπώθηκε τίποτα για τον κάβο, ενώ ο ίδιος μέχρι χθες απαντούσε πως ποτέ δεν υπήρξε σχοινί, είπε ότι, η αρνητική του απάντηση ήταν στο ίδιο πλαίσιο ότι, «η απάντησή μου αφορούσε στο ότι, το σκάφος δεν δέθηκε ποτέ για να ρυμουλκηθεί».

Και σημείωσε πως, «διέρρευσε μία κατάθεση, που δεν αλλάζει το γεγονός. Δεν αναλύθηκε ο τρόπος προσέγγισης του αλιευτικού, δύο πλοία που προσεγγίζουν το ένα το άλλο, δένονται με σκάφος».

Σχετικά με το πότε δέθηκε ο κάβος στο αλιευτικό, είπε πως, δέθηκε όταν έγινε η πρώτη προσέγγιση από το Λιμενικό, ενώ η βύθιση έγινε λίγο μετά τις 2 τη νύχτα.

Για τη δήλωση που έκανε διασωθέντες στον Αλέξη Τσίπρα ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού εκτίμησε πως, ενώ αναζητούνταν απαντήσεις για την τραγωδία έγιναν παρανοήσεις.

Ερωτηθείς τέλος αν το Λιμενικό προσέγγισε το αλιευτικό για να το βυθίσει, είπε πως η απάντηση είναι «αυταπάντητη», αφού «το Λιμενικό είναι εκεί για να σώζει ζωές. Ο λόγος που δεν προσδέθηκε ποτέ το σκάφος, ήταν ότι επιχειρησιακά δεν μπορείς να δέσεις ένα πλοίο με 150 άνδρες, χρειάζεται η συνδρομή αυτών».





