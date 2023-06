Κόσμος

Ναυάγιο στην Πύλο: Η Τουρκία ζητάει δίκαιη κατανομή ευθυνών και βαρών στο Μεταναστευτικό

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι «αυτή η τραγωδία στη Μεσόγειο δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία», αν δεν εξαλειφθούν οι βαθύτερες αιτίες της παράτυπης μετανάστευσης.

Η Άγκυρα ζήτησε σήμερα μια δίκαιη «κατανομή ευθυνών και βαρών» μετά το τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, με τουλάχιστον 78 μετανάστες νεκρούς.

«Εκφράζουμε τη λύπη μας για τις πάρα πολλές απώλειες ζωών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και γυναικών, κατά τη διάρκεια του περιστατικού του ναυαγίου ενός αλιευτικού σκάφους στα ανοιχτά της Ελλάδας στις 14 Ιουνίου. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους συγγενείς όσων έχασαν τη ζωή τους και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Αυτή η τραγωδία στη Μεσόγειο δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Δεν είναι δυνατό να αποτραπούν τέτοιες τραγωδίες χωρίς να εξαλειφθούν οι βαθύτερες αιτίες της παράτυπης μετανάστευσης. Οποιαδήποτε αντίθετη λύση σε αυτήν την προσέγγιση θα επιδεινώνει μόνο τα δεινά των μεταναστών και των προσφύγων, και θα αυξάνει τον αριθμό των νεκρών στη θάλασσα», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι αποτελεί κοινή ευθύνη να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών και των προσφύγων, σημειώνοντας: «Αυτό το τραγικό περιστατικό απέδειξε για άλλη μια φορά την υποχρέωση της διεθνούς κοινότητας να βρει επειγόντως λύσεις σε αυτό το θέμα».

«Καθώς πλησιάζουμε στις 20 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, καλούμε για άλλη μια φορά τη διεθνή κοινότητα να κατανείμει δίκαια την ευθύνη και τα βάρη, καθώς και να ενθαρρύνει τη συνεργασία για την εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών των μεταναστευτικών ρευμάτων στην περιοχή μας», καταλήγει η τουρκική διπλωματία.

