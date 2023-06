Πολιτική

Εκλογές: Χρυσοχοΐδης και Αχτσιόγλου για το ναυάγιο στην Πύλο και τη στάση του Λιμενικού

Για τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης, την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης και η στάση του Λιμενικού στο επίκεντρο της συζήτησης των δύο υποψηφίων.

Σε μία εβδομάδα ολοκληρώνεται η προεκλογική περίοδος με την επικαιρότητα, όπως και τις πολιτικές συζητήσεις να μονοπωλεί το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο και οι παράμετροι του γενικότερα σε ό,τι αφορά την παράτυπη μετανάστευση και την αντιμετώπιση της.

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου συζήτησαν για τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης, τη στάση του Λιμενικού, αλλά και τις δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στον Δυτικό Τομέα Β' Αθηνών και η Έφη Αχτσιόγλου, υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ στον Δυτικό Τομέα Αθηνών.

