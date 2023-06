Κοινωνία

Πύλος: ιστιοφόρο με δεκάδες ανθρώπους στα ανοιχτά

Το σήμα που έδωσαν οι ιταλικές Αρχές στις ελληνικές και η αντίδραση του Λιμενικού.

Για την κίνηση ιστιοφόρου με 70-80 μετανάστες στα ανοιχτά της Πύλου ενημερώθηκε το Λιμενικό από τις ιταλικές Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το ιστιοφόρο δεν εκπέμπει σήμα κινδύνου, αλλά πλέει κανονικά και σύμφωνα με πληροφορίες, παρακολουθείται από τις Αρχές.

Αυτή την ώρα οι δυνάμεις που επιχειρούν είναι μια φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, έξι παραπλέοντα πλοία και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

