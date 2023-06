Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο: νέο βίντεο πριν από τη βύθιση του αλιευτικού

Το βίντεο είναι το πρώτο που βλέπει το φως της δημοσιότητας και δείχνει εν πλω το μοιραίο ψαροκάικο με τις εκατοντάδες ψυχές στην θαλάσσια περιοχή νότια της Πύλου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Βίντεο που δείχνει το μοιραίο αλιευτικό εν πλω δόθηκε στη δημοσιότητα από την ιστοσελίδα defenceline.gr, και είναι τραβηγμένο από φορτηγό πλοίο που έσπευσε στο σημείο για βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, πρόκειται για το φορτηγό πλοίο σημαίας Μάλτας που το προσέγγισε κατόπιν σήματος που έλαβε από το κέντρο επιχειρήσεων του Λιμενικού, προκειμένου να παράσχει όποια βοήθεια χρειαστεί. Το πλοίο ήδη βρισκόταν υπό την εποπτεία του Λιμενικού και είναι οι δραματικές στιγμές που το σαπιοκάραβο μία ξεκινούσε και μία σταματούσε.

Ο κυβερνήτης του φορτηγού πλοίου σημαίας Μάλτας, από τις Φιλιππίνες, ρώτησε τον καπετάνιο του σαπιοκάραβου να ξεκινήσει τις διαδικασίες διάσωσης κάτι που ο καπετάνιος φέρεται να αρνήθηκε. Εν συνεχεία ρώτησε αν χρειάζονται κάποιου είδους βοήθεια και φαίνονται στα πλάνα να τους στέλνουν με σχοινί τρόφιμα και άλλα αγαθά, τα οποία έχουν δέσει πάνω σε σωσίβια.

