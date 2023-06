Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έλαβε δώρο από τον Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς (εικόνες)

Αθλητικά

Η…απάντηση του Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς στην «υπόκλιση» που του έκανε πριν λίγες μέρες ο “Greek Freak”.

Υπογεγραμμένη φανέλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο απέστειλε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, με τον «Greek Freak» να ποζάρει πανευτυχής σε ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, προσθέτοντας «...όταν είσαι διακοπές και ο GOAT σου στέλνει τη φανέλα του».

«Επόμενο ελληνικό τραπέζι, αλλά το πληρώνεις εσύ», του έγραψε ο Ζλάταν από κάτω.

Στη φανέλα της Μίλαν με το Νο11, μάλιστα, ξεχωρίζει η υπογραφή και η αφιέρωση του παλαίμαχου σπουδαίου Σουηδού ποδοσφαιριστή, στην οποία γράφει: «Στον Γιάννη! Με όλη μου την αγάπη και κάθε επιτυχία. Είσαι ο καλύτερος!».

Η φανέλα αποτέλεσε μία όμορφη... απάντηση του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στον Giannis, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες συνεχάρη τον Σουηδό για την τεράστια καριέρα του.

