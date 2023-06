Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Εισβολή και εμπρησμός σε επιχείρηση

Οι δράστες υποδύθηκαν τους αστυνομικούς. Ένα από τα οχήματα που χρησιμοποίησαν στη διαφυγή τους ενεπλάκη σε τροχαίο στα Λιόσια και το εγκατέλειψαν.

Επτά άτομα τα οποία φορούσαν κράνη και αλεξίσφαιρα, έκαναν εισβολή σε εταιρεία που βρίσκεται στην θέση Κυρίλλος στη ΒΙ.ΠΕ Ασπροπύργου.

Αρχικά είπαν στον φύλακα ότι ήταν αστυνομικοί και όταν αυτός τους άνοιξε και μπήκαν στον χώρο της επιχείρησης, τον απείλησαν και έβαλαν φωτιά σε μέρος των εγκαταστάσεων.

Οι δράστες αμέσως μετά αποχώρησαν, χωρίς να έχει γίνει γνωστό μέχρι αυτή τη στιγμή, αν αφαίρεσαν κάτι από τον χώρο της επιχείρησης.

Ένα από τα αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στην οδό Αλιάκμονος στα Λιόσια.

Οι επιβάτες του το εγκατέλειψαν κι αφού προσπάθησαν ανεπιτυχώς να κλέψουν άλλο αυτοκίνητο στη συνέχεια διέφυγαν πεζοί.

