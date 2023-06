Κοινωνία

Τροχαίο στη Μάνδρα: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με βυτιοφόρο (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες στην Μάνδρα.

Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο ύψος του Αγίου Σωτήρος στη Μάνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, το τροχαίο σημειώθηκε στο 9,7 χλμ της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Θηβών, όταν συγκρούστηκαν υπό άγνωστες συνθήκες, ένα ΙΧ αυτοκίνητο και μία νταλίκα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα τα οποία επέβαιναν στο αυτοκίνητο, τα οποία απεγκλωβίστηκαν με την βοήθεια των ανδρών της Πυροσβεστικής. Οι τραυματίες στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός δύο τραυματισμένων ατόμων από Ε.Ι.Χ. συνεπεία τροχαίου, και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ, στο 9,7 χλμ. παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών- Θηβών. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 17, 2023

