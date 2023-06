Υγεία - Περιβάλλον

Στρεπτόκοκκος - Μαζάνης στον ΑΝΤ1: Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Πώς μεταδίδεται, τα συμπτώματα, τι να προσέξουν οι γονείς. Η μαρτυρία μητέρας που το παιδί της νόσησε δύο φορές σε 1,5 μήνα.

«Καμπανάκι» χτυπούν οι παιδίατροι για τον στρεπτόκοκκο μετά και τον θάνατο του παιδιού από την Ημαθία, για τον οποίο υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση για τυχόν ιατρική αμέλεια, ενώ διετάχθη και ΕΔΕ από το υπουργείο Υγείας.

Ο στρεπτόκοκκος της ομάδας Α είναι ένα κοινό βακτήριο. Πολλοί από εμάς φέρουμε στο λαιμό και στο δέρμα μας το βακτήριο χωρίς να εμφανίζουμε συμπτώματα λοίμωξης. Ωστόσο, το συγκεκριμένο παθογόνο μπορεί να προκαλέσει σε ορισμένες περιπτώσεις λοίμωξη, ήπια ή και πιο σοβαρή.

Οι σοβαρές λοιμώξεις προέρχονται από το διεισδυτικό στρεπτόκοκκο της ομάδας Α (iGAS). Αυτές οι λοιμώξεις προκαλούνται όταν τα βακτήρια μεταφερθούν σε μέρη του σώματος όπου κανονικά δεν ανιχνεύονται, όπως στους πνεύμονες ή αλλού μέσω της κυκλοφορίας του αίματος.

Ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Στούντιο με Θέα" για το τι συμπτώματα έχει ο στρεπτόκοκκος, γιατί υπάρχουν τόσο κρούσματα σε παιδιά το τελευταίο διάστημα και δίνει συμβουλές προς τους γονείς.

Παράλληλα, στην εκπομπή μίλησε μητέρα που το παιδί της νόσησε από στρεπτόκοκκο δύο φορές σε 1,5 μήνα.

