Κακοκαιρία - Θεσσαλονίκη: Πλημμύρισαν τούνελ, εγκλωβίστηκαν αυτοκίνητα (εικόνες)

Η κακοκαιρία σάρωσε την Θεσσαλονίκη. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης για σήμρα και αύριο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την βόρεια Ελλάδα.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει έντονη βροχόπτωση με μεγάλη διάρκεια και η οποία συνοδεύεται από ασταμάτητους κεραυνούς.

Λόγω της βροχόπτωσης σημειώθηκαν προβλήματα στον περιφερειακή θεσσαλονίκης καθώς πλημμύρισαν τα τούνελ του Ευόσμου και εγκλωβίστηκαν οχήματα.

Επίσης, υπερχείλθσε ρεύμα και έκλεισε η ιρλανδική διάβαση.

Πυροσβεστική: Δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων

Μετά την εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων σε περιοχές της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο 17 Ιουνίου 2023 και μέχρι αυτή τη στιγμή το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 300 κλήσεις κυρίως για αντλήσεις υδάτων.Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί:

25 αντλήσεις υδάτων

2 κοπές δέντρων και

3 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο.

Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανώς χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν σχεδόν το σύνολο της χώρας σήμερα και αύριο συμπεριλαμβανομένων και νησιωτικών περιοχών, ενώ τα έντονα φαινόμενα στα ηπειρωτικά θα εκδηλώνονται κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ

Πιο συγκεκριμένα έντονα φαινόμενα προβλέπονται:

Σήμερα Σάββατο (17-06-2023), στην κεντρική Μακεδονία (ειδικότερα στη περιοχή της Χαλκιδικής), την ανατολική Μακεδονία , τη Θράκη, τη Θεσσαλία (συμπεριλαμβανομένων των Σποράδων), την Εύβοια, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης πρόσκαιρα της Αττικής), τη βόρεια Πελοπόννησο, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου.

