Κακοκαιρία - Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένη με οξυγόνο εγκλωβίστηκε στο πλημμυρισμένο σπίτι της (εικόνες)

Αυτοκίνητο "του κουτιού" παρασύρθηκε από χείμαρρο. Στο "έλεος" της κακοκαιρίας η Θεσσαλονίκη. Δρόμοι ποτάμια, ζημιές σε σπίτια και εγκλωβισμούς. Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Σε εξέλιξη είναι το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από χθες την χώρας δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην Βόρεια Ελλάδα.

Από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, την περιοχή της Θεσσαλονίκης οι δρόμοι μετατράπηκαν σε… ποτάμια, ενώ καταγράφηκαν ζημιές και σε σπίτια.

Το ρέμα της Πολίχνης ξεχείλισε με αποτέλεσμα να έχουν πλημμυρίσει μία ηλικιωμένη με οξυγόνο να εγκλωβιστεί στο πλημμυρισμένο της σπίτι.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί εκατοντάδες κλήσεις ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τρία αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί από το ρέμα, καθώς και ένα δίκυκλο.

Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανώς χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν σχεδόν το σύνολο της χώρας σήμερα και αύριο συμπεριλαμβανομένων και νησιωτικών περιοχών, ενώ τα έντονα φαινόμενα στα ηπειρωτικά θα εκδηλώνονται κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ

