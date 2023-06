Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Γιός απειλούσε με μαχαίρι τον πατέρα του

Ακόμη μια περίπτωση ακραίου επεισοδίου ενδοοικογενειακής βίας κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικοί.

Αντιμέτωπη με ένα άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ήρθε χθες, απόγευμα της Παρασκευής, η Αστυνομία Λάρισας

Το επεισόδιο κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, σημειώθηκε μεταξύ πατέρα και του 45χρονου γιου του, εντός της οικίας τους στη συνοικία της Νεάπολης, όταν -υπό συνθήκες που ακόμα διερευνώνται από τις Αρχές- ο δεύτερος άρχισε να απειλεί με χρήση μαχαιριού τον πρώτο.

Η περιπέτεια της οικογένειας είχε αίσιο φινάλε, αφού μετά την έγκαιρη επέμβαση αστυνομικών το άτομο ακινητοποιήθηκε και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, δίχως να προκύψει κάποιος τραυματισμός.

Ο γιος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ την υπόθεση ανέλαβε το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας. Έρχεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για ενδοοικογεειακή βία και για το νόμο περί όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί για τις απαραίτητες εξετάσεις στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

