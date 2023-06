Πολιτισμός

Κρήτη: Αστυνομικός έσωσε γατάκι από βέβαιο θάνατο (εικόνες)

Το… ατίθασο γατάκι που ήταν φοβισμένο, τον δάγκωσε και έτσι κρίθηκε σκόπιμο να χορηγηθεί στον αστυνομικό αντιτετανικός ορός προληπτικά.

Παράδειγμα προς μίμηση η κίνηση ενός Κρητικού αστυνομικού, ο οποίος με αυτοθυσία, έσωσε γατάκι πάνω στον ΒΟΑΚ, καθώς κινδύνευε να παρασυρθεί από τα διερχόμενα οχήματα.

Μάλιστα, το… ατίθασο γατάκι που ήταν φοβισμένο, τον δάγκωσε και έτσι κρίθηκε σκόπιμο να χορηγηθεί στον αστυνομικό αντιτετανικός ορός προληπτικά.

Ο Υπαρχιφύλακας Γιώργος Ορφανουδάκης, που προχώρησε σε αυτήν την κίνηση, είναι αρκετά φιλόζωος και αυτό το μαρτυράει το γεγονός πώς είναι η δεύτερη φορά που σώζει ζωάκι στον ΒΟΑΚ, καθώς η πρώτη αφορούσε ένα σκυλάκι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 145ο χλμ Χανίων – Σητείας.

Πηγή: creta24.gr

