Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για έντονα φαινόμενα

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ. Πού και πότε θα χτυπήσουν τα πιό ισχυρά φαινόμενα.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 15-06-2023/13.00 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, προβλέπονται βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανώς χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν την ανατολική χώρα.





Πιο συγκεκριμένα έντονα φαινόμενα προβλέπονται:

Σήμερα Σάββατο (17-06-2023):

μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία (ειδικότερα στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Πιερίας) και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου,

πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τη βόρεια Πελοπόννησο, κατά διαστήματα στη Θεσσαλία (συμπεριλαμβανομένων των Σποράδων) και την Εύβοια.

Τα φαινόμενα στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Πιερίας, στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες ενδεχομένως να είναι ιδιαίτερα έντονα μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Την Κυριακή (18-06-2023):

τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία (ειδικότερα στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Πιερίας),

τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία (συμπεριλαμβανομένων των Σποράδων),

μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Βοιωτίας) και πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο,

κατά διαστήματα μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και τις βόρειες Κυκλάδες.

Τα φαινόμενα στην περιοχή των Σποράδων τις πρωινές ώρες, της Εύβοιας, της Αττικής και της Βοιωτίας μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες ενδεχομένως να είναι ιδιαίτερα έντονα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr).

