Σύνταγμα: Χειροπέδες σε ανήλικους ληστές

Νεαροί με την απειλή μαχαιριού λήστεψαν ανήλικο. Πώς έπεσαν στα χέρια των Αρχών.

Συνελήφθησαν δύο νεαροί, ηλικίας 16 και 17 ετών για ληστεία σε βάρος ανήλικου με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου βραδινές ώρες της 14-6-2023, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΡΑΣΗ της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 2 ανήλικοι αλλοδαποί, ηλικίας 16 και 17 ετών, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 14-6-2023 στην Πλατεία Συντάγματος οι κατηγορούμενοι από κοινού με έτερους συνεργούς τους, οι οποίοι αναζητούνται, προσέγγισαν παρέα ανηλίκων και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο ενός εξ αυτών και διέφυγαν.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, που βρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, κατόπιν στοχευμένων αναζητήσεων, εντόπισαν τους κατηγορουμένους εντός του σταθμού μετρό «Σύνταγμα» και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της προαναφερόμενης ληστείας.

Κοντά στο σημείο που έλαβε χώρα η ληστεία βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 18 εκ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

