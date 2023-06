Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: Ασύδοτο το καθεστώς του Μητσοτάκη

Επίθεση με προσωπικους χαρακτηρισμούς και αιχμές κατά του Προέδρου της ΝΔ εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την περιοδεία του στην Βέροια.

«Το κρίσιμο διακύβευμα στις 25 του Ιούνη δεν είναι, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, αν θα έχουμε στις 26 κυβέρνηση ή θα πάμε για τρίτες εκλογές, είναι αν θα έχουμε ένα καθεστώς ανεξέλεγκτο, ασύδοτο», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, απευθυνόμενος σε πολίτες της Βέροιας.

«Δυστυχώς, τις τελευταίες μέρες βλέπουμε την αλαζονεία και την έπαρση μιας Δεξιάς από τα πολύ παλιά», σημείωσε και πρόσθεσε πως αυτήν τη συμπεριφορά την είδαμε στις δηλώσεις της κ. Μπακογιάννη για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

«Την είδαμε αυτή την αλαζονεία και την έπαρση, χαρακτηριστικά, στις δηλώσεις της κ. Μπακογιάννη στη Θράκη, όπου απευθύνθηκε με τρόπο εκβιαστικό στη μουσουλμανική μειονότητα, λέγοντας σε αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους: Προσέξτε καλά εμείς θέλουμε την επόμενη μέρα όλος ο χάρτης να είναι μπλε, αν υπάρχει χρώμα διαφορετικό στον χάρτη και είστε εσείς αυτοί που ευθύνεστε θα περάσετε δύσκολα. Και το μήνυμα "Θα περάσετε δύσκολα" δεν απευθυνόταν μόνο στη μουσουλμανική μειονότητα. Το είπε μπροστά στις κάμερες για να περάσει σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε κοινωνική ομάδα. Όποιοι βρεθείτε απέναντι στην καθεστωτική τους αντίληψη θα περάσετε δύσκολα», τόνισε.

«Απέναντι σε αυτό το καθεστωτικό μήνυμα έχουμε να δώσουμε μία απάντηση. Για αυτό καλούμε όλους τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι η επόμενη μέρα θα είναι πράγματι δύσκολη για τη δημοκρατία και για την κοινωνία, αν υπάρξει αυτή η εξέλιξη. Αν, δηλαδή, δημιουργηθεί ένα καθεστώς, αν προχωρήσει η ορμπανοποίηση της πολιτικής ζωής στον τόπο μας. Ο κ. Μητσοτάκης θαυμάζει τον κ. Όρμπαν. Τον θαυμάζει διότι ακολούθησε πρακτικές του και σε σχέση με το μεταναστευτικό και σε σχέση με το κράτος δικαίου. Χρησιμοποίησε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για να ακούει τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους υπουργούς του ακόμα και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Και τώρα θέλει να εξαφανίσει τους αντιπάλους του. Θέλει να δημιουργήσει συνθήκες μονοκρατορίας για να μην έχει την επόμενη μέρα κάποιον να τον εμποδίσει να εφαρμόσει αυτήν την πολιτική», επεσήμανε ο κ. Τσίπρας.

Γι' αυτόν τον λόγο, όπως είπε, απευθύνθηκε σε όλους τους προοδευτικούς και τους δημοκρατικούς πολίτες, λέγοντας: «Το δίλημμα της κάλπης είναι σαφές και ο σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας, επίσης, είναι σαφής. Να πάνε οι πολίτες αυτοί σε μικρότερα κόμματα για να είναι ανεξέλεγκτος αύριο ο κ. Μητσοτάκης. Εμείς τους καλούμε, παρά τις διαφορές που μπορεί να έχουμε, να ενισχύσουν τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αποφασιστικά στις 25 του Ιούνη, για να ανατρέψουμε τον αρνητικό συσχετισμό. Θα παλέψουμε, σε κάθε περίπτωση, για να υπάρχει την επόμενη μέρα κάποιος που θα μπορεί να κοιτάζει στα μάτια την ανεξέλεγκτη Δεξιά και να στηρίζει τους αγώνες της κοινωνίας για δημοκρατία, προκοπή, κοινωνική δικαιοσύνη. Δώστε δύναμη στην Ελπίδα να διατηρηθεί η δικαιοσύνη στον τόπο μας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι εκμεταλλεύτηκε το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου για να «ναυαγήσει» το ντιμπέι των πολιτικών αρχηγών. Και αυτό, όπως είπε, γιατί δεν θέλει να γίνει συζήτηση επί των προγραμμάτων, επειδή έχει κρυφή ατζέντα.

«Ο κ. Μητσοτάκης λέει πράγματα που δεν θα κάνει και δεν λέει άλλα που σχεδιάζει να κάνει», υπογράμμισε συμπληρώνοντας πως προεκλογικές εξαγγελίες όπως οι προσλήψεις στα νοσοκομεία και η αύξηση του μέσου μισθού δεν συμπεριλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και κατά συνέπεια δεν θα υλοποιηθούν.

Αντιθέτως, κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι θα υλοποιήσει μία σειρά μέτρων σε βάρος της κοινωνίας.

Όπως σημείωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία βάζει σε προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή και τα θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, της ακρίβειας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα για τον νομό Ημαθίας, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει στον αγροτικό και σε άλλους τομείς και τόνισε την ανάγκη να παραμείνει η βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον νομό για να μην υπάρξει μονοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Λόγω της βροχής η ομιλία έγινε έξω από το εκλογικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ και όχι στον πεζόδρομο της Βέροιας.

Πριν και μετά την ομιλία, ο αρχηγός τς αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε την ευκαιρία να περπατήσει για λίγο σε κεντρικό δρόμο και να χαιρετήσει πολίτες σε καφέ.

Το σημερινό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα περιλαμβ΄νει ακόμη επίσκεψη στην Νάουσα και στα Γιαννιτσά.

