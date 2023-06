Καιρός

Κακοκαιρία: Κυριακή με βροχές και ισχυρές καταιγίδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

-

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την Κυριακή, προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα

τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία (ειδικότερα στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Πιερίας), τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία (συμπεριλαμβανομένων των Σποράδων), μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Βοιωτίας) και πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, κατά διαστήματα μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και τις βόρειες Κυκλάδες.

Τα φαινόμενα στην περιοχή των Σποράδων τις πρωινές ώρες, της Εύβοιας, της Αττικής και της Βοιωτίας μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες ενδεχομένως να είναι ιδιαίτερα έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει κατά τόπους τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες. Σταδιακή εξασθένηση από αργά το απόγευμα και βελτίωση τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες και σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες. Σταδιακή εξασθένηση από αργά το απόγευμα και βελτίωση τις βραδινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην δυτική και κεντρική Μακεδονία αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία (ειδικότερα στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Πιερίας). Σταδιακή εξασθένηση από αργά το απόγευμα και βελτίωση τις βραδινές ώρες. Στην ανατολική Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα δυτικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι- βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και τις Σποράδες και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στην ανατολική Στερεά και πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Σταδιακή εξασθένηση από αργά το απόγευμα και βελτίωση τις βραδινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα μέχρι νωρίς το απόγευμα στις βόρειες Κυκλάδες, ενώ από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στις Κυκλάδες θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα βόρειοι-βορειοδυτικοί, τοπικά 6 μποφόρ. Στην Κρήτη θα πνέουν δυτικοί άνεμοι, 6 με 7 μποφόρ και γρήγορα δυτικοί-βορειοδυτικοί, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου. Εξασθένηση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Στα βόρεια θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρκαι από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι, 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες δυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Δευτέρα

Τις πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 6 και από το μεσημέρι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει τους 29 με 31 και στη Θεσσαλία τους 33 και πιθανώς τους 34 βαθμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε πολυκατοικία στον Νέο Κόσμο

Σεισμός στην Κρήτη

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή