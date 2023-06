Κόσμος

Τουρκία: Συμφωνήθηκε συνάντηση Ερντογάν - Πούτιν

Θα είναι η πρώτη επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ έπειτα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Ερντογάν και Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στην Τουρκία, όπως ανακοινώθηκε επισήμως. Θα είναι η πρώτη επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ έπειτα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης Πούτιν δεν είναι ακόμη γνωστή. Η πρόσκληση έγινε από τον Τούρκο Πρόεδρο.

Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί ενώ τον περασμένο Μάρτιο, το Διεθνές Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του Βλαντιμίρ Πούτιν για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία.

Τότε συζητήθηκε εάν το «ένταλμα σύλληψης» θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Πούτιν στο εξωτερικό. Ωστόσο επειδή η Τουρκία επειδή δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο καταστατικό της Ρώμης τουΔιεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ο Πούτιν δεν κινδυνεύει να συλληφθεί, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινουπολη, Άννα Ανδρέου.

