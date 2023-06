Κόσμος

Βρετανία - Νότιγχαμ: Στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος για τις δολοφονίες στο κέντρο της πόλης

Ποιος είναι ο άνδρας που κατηγορείται και ποιες κατηγορίες των βαραίνουν συνολικά.

Ένας άνδρας εμφανίστηκε στο δικαστήριο σήμερα, Σάββατο, κατηγορούμενος για τρεις ανθρωποκτονίες, όπως μετέδωσε το BBC, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι και με ένα ημιφορτηγό στο Νότιγχαμ της κεντρικής Αγγλίας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, που άφησε πίσω της τρεις νεκρούς.

Ο Βάλντο Καλοκάνι, ηλικίας 31 ετών, χωρίς διεύθυνση κατοικίας, προφυλακίστηκε από τους δικαστές, αφού εμφανίστηκε μόνο για να επιβεβαιώσει το όνομά του, δίνοντας ένα ψευδώνυμο, το Ανταμ Μέντες, όπως ανέφερε το BBC.

Κατηγορείται για την δολοφονία δύο φοιτητών πανεπιστημίου, του Μπάρναμπι Φίλιπ Τζον Γουέμπερ και της Γκρέις Σάσι Ο'Μάλεϊ Κουμάρ--και οι δύο ηλικίας 19 ετών-– και του Ίαν Ρόμπερτ Κόουτς, 65 ετών, οι οποίοι δέχτηκαν φονική επίθεση με μαχαίρι την περασμένη Τρίτη.

More from the scene of the police incident in #Nottingham outside the Theatre Royal. pic.twitter.com/aNeknYVGrR — Notts TV (@Notts_TV) June 13, 2023

Ο Καλοκάνι κατηγορήθηκε επίσης για τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας, που σχετίζονται με τρία άτομα που παρασύρθηκαν από το ημιφορτηγό που οδηγούσε.

Πρόκειται να εμφανιστεί στο δικαστήριο του Νότιγχαμ στις 20 Ιουνίου, πρόσθεσε το BBC.

