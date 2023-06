Κόσμος

Ο Ομπάμα στην Ελλάδα με τη σύζυγό του

Στην χώρα μας για δεύτερη φορά από το 2016 βρίσκεται ο αμερικανός πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγος του Μισέλ.

Υπό άκρα μυστικότητα και κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο 44ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπάρακ Ομπάμα μαζί με την σύζυγό του Μισέλ αποβιβάστηκαν στην Αντίπαρο.

Λίγες ημέρες πριν την πολυαναμενόμενη παρουσία Ομπάμα στο συνέδριο "Νόστος" του Ιδρύματος Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος ο Μπαράκ Ομπάμα φαίνεται πως επέλεξε τις Κυκλάδες για ολιγοήμερες διακοπές.

Το ζεύγος Ομπάμα αφίχθη στην Πάρο και ύστερα στην Αντίπαρο, καθώς φιλοξενούνται στη βίλα του χολιγουντιανού ζεύγους, Τομ Χανκς και της ελληνικής καταγωγής συζύγου του, Ρίτα Γουίλσον με τους οποίους συνταξίδευαν καθώς τους συνδέει με μια μακροχρόνια φιλία.

Είναι η δεύτερη φορά που ο Μπαράκ Ομπάμα βρίσκεται στη χώρα μας καθώς το 2016 είχε βρεθεί στην Αθήνα, είχε ξεναγηθεί στην Ακρόπολη και είχε δώσει μία σημαντική ομιλία στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

