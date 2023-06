Κόσμος

Ουγκάντα - Επίθεση του ISIS: Τουλάχιστον 41 νεκροί σε σχολείο

Οι ένοπλοι επιτέθηκαν στο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λιουμπιρίρα, στη δυτική μεθοριακή πόλη Μποντούε, αργά το βράδυ της Παρασκευής, πυρπολώντας έναν κοιτώνα και κλέβοντας τρόφιμα

Σε τουλάχιστον 41 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο της δυτικής Ουγκάντας, όπως ανέφεραν σήμερα μέσα ενημέρωσης της χώρας. Αν και ο τελευταίος απολογισμός της αστυνομίας έκανε λόγο για 25 θύματα, ωστόσο το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV ανέφερε στη σελίδα του στο Twitter ότι οι νεκροί είναι 41 ενώ η κρατική εφημερίδα New Vision κάνει λόγο για 42.

Η αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε ότι για την επίθεση ευθύνονται ένοπλοι με διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος, είχε ανακοινώσει ότι οι νεκροί είναι 25. Η επίθεση είχε στόχο σχολείο στη δυτική Ουγκάντα, κοντά στα σύνορα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Οι αρχές ανέφεραν ότι μέλη της οργάνωσης ανταρτών Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ADF) που έχει δηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος απήγαγαν ανθρώπους αλλά δεν αναφέρθηκαν σε αριθμό. Οι ένοπλοι επιτέθηκαν στο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λιουμπιρίρα, στη δυτική μεθοριακή πόλη Μποντούε, αργά το βράδυ χθες Παρασκευή, πυρπολώντας έναν κοιτώνα και κλέβοντας τρόφιμα, ανέφερε η αστυνομία.

Η αστυνομία δεν ανέφερε πόσοι από τους νεκρούς ήταν μαθητές/μαθήτριες του σχολείου. Οι επιτιθέμενοι διέφυγαν προς το Εθνικό Πάρκο Βιρούνγκα στη ΛΔ του Κονγκό, πρόσθεσε η αστυνομία. Οι ADF εξεγέρθηκαν εναντίον του προέδρου Γιουέρι Μουσεβένι τη δεκαετία του 1990 αρχικά από βάση στα όρη Ρουενζόρι.

Η οργάνωση ηττήθηκε από τον στρατό της Ουγκάντας κατάλοιπά της όμως διέφυγαν στην άλλη πλευρά των συνόρων στην αχανή ζούγκλα του ανατολικού Κονγκό απ΄όπου διενεργούν έκτοτε επιθέσεις σε πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους τόσο στο Κονγκό όσο και στην Ουγκάντα. Τον Απρίλιο, οι ADF επιτέθηκαν σε χωριό στην ανατολική ΛΔ του Κονγκό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους.

