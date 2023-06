Αθλητικά

Τένις - Τσιτσιπάς: Ο πρώτος του αντίπαλος στο τουρνουά του Χάλε

Αποκαλύφθηκε το... μονοπάτι του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Χάλε

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για το τουρνουά του Χάλε, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να μαθαίνει τον πρώτο του αντίπαλο αλλά και το... μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσει!

Ο Έλληνας τενίστας θα αγωνιστεί ως νούμερο 2 στο τουρνουά και θα ξεκινήσει από τον πρώτο γύρο, όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Γάλλο, Γκρεγκουάρ Μπαρέρ, νούμερο 58 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Στέφανος, ο οποίος θέλει να παρουσιάσει πολύ καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο από αυτό που παρουσίασε στην Στουτγκάρδη, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο του Μπαρέρ, θα βρει απέναντί του έναν εκ των Νίκολας Τζάρι και Κορεντάν Μουτέ, ενώ πιθανοί αντίπαλοί του στα προημιτελικά είναι οι Αλιασίμ, Τιμ και Σαποβάλοφ.

Μόνο αν βρεθεί στα ημιτελικά μπορεί να αντιμετωπίσει Σίνερ, Στρουφ και Κύργιο, ενώ στην άλλη πλευρά του ταμπλό βρίσκονται Μεντβέντεφ, Ζβέρεφ, Ρούμπλεφ και Χουρκάτζ.

