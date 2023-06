Κόσμος

Πούτιν: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο με όσους θέλουν την ειρήνη

Τι δήλωσε ο Πούτιν, κατά την έναρξη συνάντησης στην Αγία Πετρούπολη, στη βορειοδυτική Ρωσία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι «έτοιμος» για έναν «εποικοδομητικό διάλογο με όσους θέλουν την ειρήνη», κατά τη διάρκεια συνάντησης με τους Αφρικανούς μεσολαβητές για την Ουκρανία, χαιρετίζοντας την «ισορροπημένη προσέγγισή τους» απέναντι στην κρίση αυτή.

«Χαιρετίζουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση των Αφρικανών φίλων μας απέναντι στην ουκρανική κρίση», δήλωσε ο Πούτιν, κατά την έναρξη της συνάντησης αυτής στην Αγία Πετρούπολη, στη βορειοδυτική Ρωσία.

«Είμαστε ανοιχτοί σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με όλους εκείνους που θέλουν την ειρήνη, η οποία βασίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης και της συνεκτίμησης των νομίμων συμφερόντων των (ενδιαφερομένων) μερών», υπογράμμισε.

Οι ηγέτες από τη Νότια Αφρική, τη Σενεγάλη, την Αίγυπτο, τη Ζάμπια, την Ουγκάντα, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τα νησιά Κομόρες συναντήθηκαν με τον Πούτιν στο κυβερνητικό Ανάκτορο Κονσταντινόφσκι του 18ου αιώνα μετά την επίσκεψή τους στο Κίεβο χθες, Παρασκευή.

