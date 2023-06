Παράξενα

Εύβοια: φίδι “τρύπωσε” μέσα σε σπίτι

Πανικός προκλήθηκε όταν ένα φίδι "εισέβαλε" σε σπίτι στην Εύβοια.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους τα μέλη μιας οικογένειας στην Εύβοια, όταν αντίκρισαν ένα φίδι να έχει εισβάλει μέσα στο σπίτι τους.

Συγκεκριμένα μια οχιά μπήκε στο σπίτι με αποτέλεσμα να τρομοκρατήσει τους ενοίκους που άμεσα ειδοποίησαν την Πυροσβεστική. Το περιστατικό έγινε χθες το απόγευμα στην Νέα Αρτάκη.

Όπως ανέφεραν οι ιδιοκτήτες του σπιτιού, στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα που έστησαν επιχείρηση για να απομακρύνουν τον απρόσκλητο επισκέπτη.

