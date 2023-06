Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο: Απεγνωσμένοι άνθρωποι ψάχνουν για τους συγγενείς τους (βίντεο)

Μέσα από φωτογραφίες προσπαθούν να μάθουν αν κάποιος είδε τους δικούς τους ανθρώπους...

Μπορεί οι διασωθέντες να έφυγαν χθες, Παρασκευή από την Καλαμάτα για τη δομή της Μαλακάσας, όμως συγγενείς όσων επέβαιναν στο μοιραίο σκάφος συνεχίζουν να έρχονται στην πόλη, ελπίζοντας σε ένα καλό νέο. Έτσι προσπαθούν μέσα από φωτογραφίες να μάθουν αν κάποιος είδε τους δικούς τους ανθρώπους, ενώ υπάρχουν και αυτοί που έχουν έρθει να δώσουν dna, για να διασταυρωθεί αν κάποια από τις σορούς ανήκει σε δικό τους άνθρωπο.

Ένας Σύρος ταξίδεψε από τη Γερμανία και αναζητά τον ξάδερφό του που επέβαινε στο βυθισμένο σκάφος. Όπως είπε, βρίσκεται εδώ από χθες προκειμένου να μάθει οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στο δικό του άνθρωπο καθώς και να δώσει δείγμα dna αν του ζητηθεί.

Σχετικά με το ταξίδι που κατέληξε στο ναυάγιο, έχει μάθει ότι αυτό ξεκίνησε από τη Λιβύη και είχε προορισμό την Ιταλία, ενώ πάνω στο σκάφος βρίσκονταν 700 άτομα. Ο καιρός, πρόσθεσε, ήταν καλός και όταν έγινε προσπάθεια από ένα μεγάλο καράβι να τους πετάξουν νερό, οι επιβαίνοντες πήγαν προς εκείνη την πλευρά και τότε το σκάφος πήρε κλίση και ξεκίνησε να βυθίζεται.

Ο ίδιος δεν ξέρει ακόμα αν ο ξάδερφός του είναι ένας από τους διασωθέντες που έχουν μεταφερθεί στη Μαλακάσα, αλλά στις λίστες με τα ονόματα αυτών δεν υπάρχει και έτσι θα πάει στη δομή για να σιγουρευτεί.

Τέλος, σε ερώτηση αν γνωρίζει αν στο σκάφος υπήρχαν γυναίκες και παιδιά, απάντησε ότι το αυτό ήταν σκάφος για ψάρεμα, με μεγάλα αμπάρια, κι εκεί σίγουρα υπήρχαν γυναίκες και παιδιά.

Να σημειωθεί ότι από χθες το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος έχει κάνει γνωστό ότι λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο για την αναγνώριση των θυμάτων του ναυαγίου.

Στο κτήριο «Κεράνης» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Λεωφόρος Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντη-Νίκαιας Αττικής, ΤΚ 18233) θα εδρεύει η Ομάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών προκειμένου να υπάρχει περαιτέρω αρωγή στην προσπάθεια αναγνώρισης των θυμάτων του ναυαγίου σε διεθνή ύδατα, 47 ν.μ. ανοιχτά της Πύλου.

Παράλληλα θα λειτουργήσει τηλεφωνικό κέντρο προς τον σκοπό αυτόν. Το τηλέφωνο και τo email επικοινωνίας με την Ελληνική Ομάδα D.V.I., θα είναι τo 2131386000 και το dvi@astynomia.gr, αντίστοιχα. Το παραπάνω θα λειτουργεί από το Σάββατο 17 Ιουνίου 2023 κατά τις ώρες 09.00 έως 19.00 (UTC+3) σε καθημερινή βάση και θα υποστηρίζει τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Αραβικά, Παστό και Ουρντού.

Η ελληνική ομάδα DVI, έχει αναλάβει το ανθρωπιστικό έργο της αναγνώρισης των θυμάτων της εν θέματι καταστροφής, σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, την Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Στο κτήριο Κεράνης, επίσης, θα γίνεται η υποδοχή των συγγενών των θυμάτων για την εξέτασή τους και τη λήψη βιολογικού υλικού (DNA), κατόπιν σχετικής συνεννόησης μαζί τους.

Πηγή: tharrosnews.gr





