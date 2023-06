Κοινωνία

Έβρος: μετανάστες εγκλωβισμένοι σε νησίδα - Παιδιά και έγκυος ανάμεσά τους (βίντεο)

Νέο περιστατικό με μετανάστες εγκωβισμένους σε νησίδα στον ποταμό Έβρο. Ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.

Ακόμη ένα περιστατικό με εγκλωβισμό μεταναστών καταγράρηκε σε νησίδα στον Έβρο. Η νέα αυτή ομάδα εντοπίζεται λίγες μόνο ώρες μετά το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 37 άτομα εκ των οποίων 12 άνδρες, 15 γυναίκες και 12 παιδιά, ανάμεσά τους και μία γυναίκα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Όπως αναγγέλλει ΜΚΟ οι μετανάστες εντοπίστηκαν ανάμεσα στο Σουφλί και την Κορνοφωλιά.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί εάν η νησίδα βρίσκεται εντός ελληνικής επικράτειας ή βρίσκεται στην τουρκική πλευρά.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του Ιουνίου είχαν εντοπιστεί 91 μετανάστες σε νησίδα στην περιοχή Μαρασιά, τους οποίους είχαν απεγκλωβίσει οι ελληνικές Αρχές.

Πηγή: pameevro.gr

