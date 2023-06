Πολιτική

Εκλογές - Κουτσούμπας: Η βαρβαρότητα του συστήματος έχει μετατρέψει τη Μεσόγειο σε υγρό τάφο (εικόνες)

"Πίσω από τις προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές βρίσκεται η φτώχεια, η εκμετάλλευση που παράγει αυτό το σάπιο σύστημα ο καπιταλισμός", είπε ο Δ. Κουτσούμπας

«Εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με τη βαρβαρότητα αυτού του συστήματος που έχει μετατρέψει τις θάλασσες της Μεσογείου σε υγρό τάφο για χιλιάδες ξεριζωμένους» τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην αρχή της αποψινής του ομιλίας σε μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Περιστέρι.

«Όπως δεν συμβιβαζόμαστε με το ότι μπορεί κάθε τρεις και λίγο να μετράμε νεκρούς στις φωτιές, στις πλημμύρες, στα νοσοκομεία, στα τρένα, έτσι και δεν θα συμβιβαστούμε με το να χάνονται μωρά, μικρά παιδιά με τις μανάδες τους κλεισμένα σε ένα αμπάρι στον πάτο της θάλασσας. Αυτοί μετράνε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Δεν συμβιβαζόμαστε γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν αιτίες και ένοχοι και εμείς έχουμε αποφασίσει να τους πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, μέχρι να τους ανατρέψουμε, για να ζήσουμε όπως αξίζει σε μας και τα παιδιά μας. Έτσι πρέπει να γίνει κι έτσι θα γίνει...» τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

Ο ίδιος επισήμανε ότι: «Πίσω από τις προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές «βρίσκεται η φτώχεια, η εκμετάλλευση που παράγει αυτό το σάπιο σύστημα ο καπιταλισμός, τον οποίο όλοι, πλην ΚΚΕ, υπερασπίζονται και υπηρετούν, ενώ τσακώνονται μόνο για το ποιος θα κάτσει στις καρέκλες να τον διαχειριστεί. Από πίσω βρίσκονται οι μεγάλες επενδύσεις που μετατρέπουν τον πλούτο αυτών των χωρών σε κατάρα για τους λαούς τους. Βρίσκονται οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, οι πόλεμοι, οι εμφύλιες συγκρούσεις που εξαπολύονται και υποδαυλίζονται από το ΝΑΤΟ, την ΕΕ, άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα».

Απαντώντας «στα κόμματα και τα ΜΜΕ του συστήματος» που ρωτούν τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα για να σταματήσουν οι πόλεμοι, ο Γ.Γ του ΚΚΕ είπε:«Nα σταματήσει η εμπλοκή της χώρας στις επεμβάσεις, να κλείσουν οι βάσεις, να επιστρέψουν οι Έλληνες στρατιωτικοί που βρίσκονται εκτός συνόρων, να καταργηθούν οι στρατιωτικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία που προβλέπει συνδρομή ελληνικών δυνάμεων στο Σαχέλ». «Αυτά να κάνετε! Αλλά δεν θα τα κάνετε, γιατί αυτή την πολιτική υπηρετείτε, που έχει σκοπό την ενίσχυση της θέσης της ελληνικής αστικής τάξης, η οποία θέλει μεγαλύτερα κομμάτια για τον εαυτό της από την ιμπεριαλιστική λεία. Ε, αυτή η λεία είναι πάντα βουτηγμένη μέσα στο αίμα των λαών, όπως με τραγικό τρόπο αποδείχτηκε προχτές έξω από την Πύλο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κουτσαούμπας τόνισε ότι: «Το έγκλημα συνεχίζεται όταν οι ξεριζωμένοι προσπαθούν να μπουν στην Ευρώπη-φρούριο, καθώς «αντί να τους υποδέχονται, ήδη από το έδαφος της Τουρκίας και άλλων χωρών, με επιτροπές εξέτασης του ασύλου, ώστε να μην χρειάζεται να ριψοκινδυνεύουν με επικίνδυνα ταξίδια, όπως προτείνει το ΚΚΕ, άλλοτε πέφτουν πάνω σε φράχτες όπως στον Έβρο, άλλοτε στη FRONTEX, άλλοτε στην ισπανική συνοριοφυλακή που τους δολοφονεί, άλλοτε σε κάποια από τις φρεγάτες του ΝΑΤΟ που κάλεσαν οι κυβερνήσεις να επιτηρούν το Αιγαίο».

Ο ίδιος σημείωσε ότι ο φράχτης «για τον οποίο ερίζουν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ» είναι «αποτελεσματικός καθώς σκοπός του είναι να κάνει όλο και πιο δύσκολη τη διέλευση των ξεριζωμένων και έτσι ανεβαίνουν οι ταρίφες των διακινητών, έτσι επιλέγονται επικίνδυνα δρομολόγια, έτσι φτάνουμε στα πολύνεκρα ναυάγια» και συνέχισε «Για όσους τελικά καταφέρουν να φτάσουν, αρχίζει το επόμενο μέρος του δράματος, πότε με τις Μόριες του ΣΥΡΙΖΑ, πότε με τις κλειστές δομές της ΝΔ, όπου οι κατατρεγμένοι διαπιστώνουν ότι έφυγαν από τη μία βαρβαρότητα για να βρεθούν σε μία άλλη» είπε προσθέτοντας ότι «όσοι δεν κάνουν για φθηνό εργατικό δυναμικό, παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής, ίσως για να ξαναδοκιμάσουν αργότερα σε ένα καινούριο ταξίδι του θανάτου».

«Αυτή τη βάρβαρη πολιτική έχουν υπηρετήσει όλες οι μέχρι σήμερα ελληνικές κυβερνήσεις. Ας μην κάνουν, λοιπόν, ότι δεν γνωρίζουν τίποτα για το έγκλημα τα κόμματα που κυβέρνησαν, τα κόμματα που παρουσιάζουν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ ως το "κοινό" σπίτι των λαών. Γιατί προκαλούν ακόμα μεγαλύτερη οργή, ακόμα και τέτοιες ώρες, μιλώντας για τις αξίες της ΕΕ που δήθεν παραβιάζονται. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωσή τους, αυτές και οι αξίες της. Και γι' αυτό είναι όλοι τους υπόλογοι γι' αυτό το έγκλημα, που πρέπει να γίνει ένα επιπλέον κριτήριο ψήφου μπροστά στην κάλπη της επόμενης Κυριακής» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας.

