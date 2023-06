Αθλητικά

F1 - GP Καναδά: Poleman ο Φερστάπεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ούτε η βροχή σταμάτησε τον Μαξ Φερστάπεν. Πήρε την pole position και στον Καναδά.

-

Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από την pole position στο γκραν πρι του Καναδά, καθώς σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά. Ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull κατάφερε να... δαμάσει τους ανταγωνιστές του, αλλά και τις συνθήκες που δημιούργησε η βροχή και θα εκκινήσει πρώτος στην πίστα «Ζιλ Βιλνέβ» έχοντας πλάι του στην πρώτη σειρά τον Νίκο Χούλκενμπεργκ με Haas. Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκονται ο Φερνάντο Αλόνσο με Aston Martin και ο Λιούις Χάμιλτον με Mercedes.

Το πρώτο μέρος των επίσημων δοκιμαστικών (Q1) άρχισε με τους οδηγούς να «φορούν» ενδιάμεσα ελαστικά, εξαιτίας της βροχής που είχε πέσει στην πίστα κατά διαστήματα στη διάρκεια της ημέρας. Το Q1 διεκόπη για λίγο, ενώ απέμεναν 14:33 για την ολοκλήρωσή του, καθώς ο Ζου αντιμετώπισε πρόβλημα με τη μονάδα ισχύος της Alfa Romeo, αλλά κατάφερε να επιστρέψει χωρίς βοήθεια στα πιτ και η διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά. Έτσι, οι 20 οδηγοί παρατάχθηκαν στην έξοδο του πιτ λέιν, περιμένοντας να ξεκινήσουν την προσπάθειά τους για να «γράψουν» από νωρίς κάποια επίδοση, καθώς οι ομάδες περίμεναν την έλευση βροχής. Η... έκπληξη του Q1 ήταν ο αποκλεισμός του Πιέρ Γκασλί, καθώς ο «πιλότος» της Alpine «κόλλησε» στην κυκλοφοριακή κίνηση που δημιουργήθηκε από τους οδηγούς που προσπάθησαν να περάσουν τη γραμμή εκκίνησης/τερματισμού προς το τέλος της διαδικασίας, ενώ τα... έβαλε με τον Κάρλος Σάινθ της Ferrari, ο οποίος κινούνταν αργά στην τελευταία στροφή, με αποτέλεσμα να χάσει χρόνο.

Οι περισσότεροι οδηγοί επέλεξαν τα ενδιάμεσα ελαστικά για την έναρξη του Q2, ωστόσο ο Άλμπον «φόρεσε» τη μαλακή γόμα και, καταφέρνοντας να τη φέρει σε θερμοκρασία λειτουργίας στη σωστή στιγμή, σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο Q2. Προς το τέλος της διαδικασίας η βροχή άρχισε να ξαναπέφτει σε κάποια σημεία της πίστας και στα τελευταία λεπτά του Q2 η βροχή δυνάμωσε, με αποτέλεσμα οι οδηγοί που κινδύνευαν με αποκλεισμό να μην καταφέρουν να βελτιώσουν την επίδοσή τους και οι Σαρλ Λεκλέρκ και Σέρχιο Πέρες να μείνουν εκτός Q3.

Το Q3 ξεκίνησε με βροχή, οπότε τα ενδιάμεσα ελαστικά ήταν η αναμενόμενη επιλογή, ωστόσο προϊόντος του χρόνου η βροχή άρχισε να δυναμώνει. Ενώ απέμεναν 7:11 για το τέλος, το Q3 διεκόπη, καθώς, βγαίνοντας από τη στροφή 7, ο Όσκαρ Πιάστρι έχασε το πίσω μέρος της McLaren του και κατέληξε στις μπαριέρες. Με την επανέναρξη της διαδικασίας, ωστόσο, έπεφτε αρκετή βροχή, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει κάποιος να βελτιώσει το χρόνο του και ο Φερστάπεν, ο οποίος είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή τον ταχύτερο χρόνο, να πανηγυρίσει την pole position.

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών για το γκραν πρι του Καναδά έχει ως εξής:

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:25.858 Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Haas) + 1.244 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) + 1.428 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 1.769 Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes + 2.035 Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) + 2.087 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 2.188 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) + 3.436 Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) + 5.491 Αλεξάντερ Αλμπον (Ταϊλάνδη/Williams)