Φωτιά σε πολυκατοικία στον Νέο Κόσμο

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα ξημερώματα της Κυριακής, μετά από φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας στον Νέο Κόσμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον οδό Βλαχοθανάση, ωστόσο δεν πήρε έκταση, χάρη στην γρήγορη επέμβαση της Πυροσβεστικής με τρεις πυροσβέστες και ένα όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο βρέθηκαν υπολείμματα από μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά μικρής έκτασης σε είσοδο πολυκατοικίας, επί της οδού Βλαχοθανάση στην Αθήνα. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 18, 2023





