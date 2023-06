Αθλητικά

Ολυμπιακός: Η απονομή στους πρωταθλητές (εικόνες)

Πρωταθλητής Ελλάδας για 14η φορά και με την ... κούπα στα χέρια ο Ολυμπιακός!

Ένα φινάλε άξιο μίας εκ των κορυφαίων σεζόν στην Ιστορία του Ολυμπιακού, στο κατάμεστο ΣΕΦ από τους φιλάθλους του, έζησαν ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του το βράδυ του Σαββάτου (17/6). Τα φώτα έσβησαν και από τα μεγάφωνα ακούστηκαν ο Αντώνης Ρέμος και η Μαντώ να τραγουδούν «Εμείς... κατακτητές της κορυφής». Και λίγο αργότερα, μέσα στις ιαχές των φιλάθλων, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, παρέλαβε το τρόπαιο του πρωταθλητή Ελλάδας από τα χέρια του προέδρου του ΕΣΑΚΕ, Βαγγέλη Γαλατσόπουλου και το σήκωσε ψηλά. Οι «ερυθρόλευκοι» οπαδοί παραληρούσαν. Με αναμμένους πυρσούς, τα φώτα χαμηλά, νωρίτερα, ένας ένας οι παίκτες του Ολυμπιακού παρέλαβαν τα μετάλλιά τους και τα ερυθρόλευκα κομφετί γέμισαν τον αέρα και εν συνεχεία το παρκέ. Την «κούπα» είχε φέρει μέσα στο παρκέ ο εμβληματικός αρχηγός του Ολυμπιακού Αργύρης Καμπούρης κρατώντας από το χέρι τον νεαρό Γιάννη Αλαμπασίνη, άτομο με αναπηρία, και ο οποίος είχε χτυπηθεί σε επεισόδια στο «Παπαστράτειο» από χούλιγκαν, σε αγώνα υδατοσφαίρισης γυναικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Γλυφάδα.

Τα τρία τρόπαια που κατέκτησε ο Ολυμπιακός τη σεζόν 2022-23, αυτά του πρωταθλήματος Ελλάδας, του Κυπέλλου Ελλάδας και του Σούπερ Καπ έλαμπαν, σε μία χρονιά που ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που τερματίζει στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου της Euroleague για να απωλέσει, όμως αυτήν την κούπα, την οποία ήθελε και περισσότερα απ' όλες για δύο πόντους... για ένα εύστοχο σουτ του Σέρχριο Γιουλ, στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Κάουνας, στις 21 Μαϊου.

Στη φιέστα της κατάκτησης του 14ου πρωταθλήματος Ελλάδας στην ιστορία του Ολυμπιακού, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Αγγελόπουλος, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, έκανε την... αποκάλυψη πως το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα περάσει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στην ιδιοκτησία της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος είπε λίγα λεπτά πριν παραλάβει το τρόπαιο από τα χέρια του προέδρου του ΕΣΑΚΕ, Βαγγέλη Γαλατσόπουλο ο αρχηγός της ομάδας του Πειραιά, Κώστας Παπανικολάου: «Γεμίζετε το γήπεδο και μας στηρίζετε. Θέλουμε το γήπεδο να είναι την επόμενη σεζόν γεμάτο όπως φέτος, αλλά και παραπάνω. Να σπάσουμε το ρεκόρ των sold out του χρόνου». Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού άρχισαν να τραγουδούν για πάντα στο λιμάνι Αγγελόπουλοι. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος συνέχισε: «Κατακτήσαμε το 14ο πρωτάθλημα Ελλάδας στην Ιστορία του Ολυμπιακού και το δεύτερο συνεχόμενο νταμπλ. Γράφουμε Ιστορία μαζί. Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να αποκτήσει το δικό του γήπεδο ο Ολυμπιακός που ασφαλώς είναι το Στάδιο Ειρήνης και φιλίας».

Ο αδελφός του και συνιδιοκτήτης της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος Αγγελόπουλος τόνισε: «Το 2019, όταν αποφασίσαμε να φύγουμε από το ΟΑΚΑ και το "μέχρι τέλους" ήταν η πιο δύσκολη απόφαση της ζωής μας. Αν δεν είχαμε τη δική σας υποστήριξη, δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Κανείς δεν ήξερε αν θα πετύχει αυτή η απόφαση. Εσείς μας στηρίξατε. Το μέχρι τέλους συνεχίζεται... τώρα ξεκινάμε!».

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου είπε προς τον κόσμο των «ερυθρόλευκων»: «Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που άλλη μια φορά είστε εδώ και να ξέρετε πως όλοι όσοι μας στηρίζετε είστε η βενζίνη αυτής της ομάδας και χωρίς εσάς δεν θα κάναμε τίποτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ».

Ο κόσμος μπήκε μέσα στο παρκέ για ν' αγκαλιάσει τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα και όλοι μαζί πανηγύρισαν για μία επιτυχημένη σεζόν.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, αν και δεν πήρε το μικρόφωνο κατά την απονομή δήλωσε στην ΕΡΤ: «Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει και τον 4ο τίτλο. Ο κόσμος νιώθει ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγάλος αντίπαλος, τίποτα δεν ήταν εύκολο».

Ερωτηθείς για τις μεταγραφές, ο Μπαρτζώκας απάντησε: «Οι δημοσιογράφοι έχετε εμμονή, πρέπει να πάμε στην επόμενη ομάδα; Δεν μπορούμε να αφιερώσουμε 1-2 ημέρες στην τωρινή; Όλοι θα κάτσουμε κάτω να δούμε πώς θα κάνουμε πιο δυνατή την ομάδα».

Πριν την έναρξη, ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Νίκος Λεπενιώτης δήλωσε στην ΕΡΤ: «Είναι μία γιορτή για τη φετινή χρονιά, ήταν μία ιστορική και κουραστική χρονιά. Μας αξίζει να γιορτάσουμε. Ελπίζουμε να είναι η απαρχή μίας καλύτερης χρονιάς, της επόμενης. Έχουμε να περιμένουμε κάτι για την επόμενη σεζόν. Αγγίξαμε το ευρωπαϊκό, θα ξεκουραστούμε και θα προετοιμαστεί όλος ο οργανισμός για την επόμενη σεζόν. Να επαναλάβουμε τους τίτλους που κατακτήσαμε και να συμπληρώσουμε και αυτόν που μας έλειψε φέτος. Στενοχωρηθήκαμε που δεν καταφέραμε να πανηγυρίσουμε στο γήπεδο στον τελευταίο τελικό. Όλοι οι παίκτες είναι χαρούμενοι να γιορτάσουν με τον κόσμο. Έχουμε ετοιμάσει ένα ωραίο πρόγραμμα, έχουμε και δώρα να μοιράσουμε. Ελπίζουμε όλοι να χαρούμε».

Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές, τόνισε στην ΕΡΤ: «Ήταν καλά οι ημερομηνίες (σ.σ. έχει γενέθλια). Η χαρά που σού δίνει ο αθλητισμός δύσκολα τη συναντάς κάπου αλλού. Οι στιγμές, ακόμη και οι στενάχωρες είναι σημαντικές. Πέρασα πολλά, τα αφήνουμε πίσω, μοναδικές οι στιγμές στον αθλητισμό. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη».

«Είμαστε έτοιμοι να γιορτάσουμε, χαρούμενοι για τους τίτλους, τα χαμόγελα είναι εμφανή,» είπε από τα αποδυτήρια ο Σάσα Βεζένκοφ, ο MVP της σεζόν στη Euroleague φέτος.

Ο Αργύρης Καμπούρης δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ: «Σίγουρα είναι η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών, την παρομοιάζω με αυτή του 1994. Ήταν το ξεκίνημα του μεγάλου Ολυμπιακού. Τα παιδιά έχουν κάνει τεράστια προσπάθεια και οι πρόεδροι. Αξίζουν συγχαρητήρια».

