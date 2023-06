Κοινωνία

Τροχαίο: Ταξί συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία στο Μενίδι. Πώς σημειώθηκε το ατύχημα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής στο Μενίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο που κινούνταν επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, συγκρούστηκε με ταξί, που κινούνταν το αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το protothema, ήταν σφοδρή και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με έξι άντρες και δύο οχήματα για να απεγκλωβιστεί ο οδηγός, ο οποίος παραδόθηκε τραυματίες σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πραγματοποιήθηκε απεγκλωβισμός άνδρα συνέπεια τροχαίου και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, επί της Λεωφ. Δημοκρατίας στο Μενίδι Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 18, 2023

